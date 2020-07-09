TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesi ve Divan üyelikleri için yapılan seçime dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesi ve Divan üyelikleri için yapılan seçime dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi

Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 7 Temmuz 2020 tarihli 108'inci Birleşiminde Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçilmiştir" denildi.

TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair kararda ise AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un TBMM Başkanvekilliğine seçildiği ifade edildi.

TBMM İdare Amirliğine ise AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ile HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un getirildiği belirtildi.

Katip üyeliklere ise AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ile İYİ Parti Edirne Milletvekili Enez Kaplan'ın seçildiği bilgisine yer verildi.

(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Milletvekili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 18:20 Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Fatih Terim, Galatasaray kariyerinde ilk kez üst üste 7 lig maçında galibiyet göremedi
15:56
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
15:06
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
Psikolojik bunalıma giren uzman çavuş, beylik tabancasıyla kendini öldürdü
14:35
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
14:33
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
14:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:02:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]