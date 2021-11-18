TBMM KEFEK Başkanı Aksal'a ziyaretler - Son Dakika

ı Edirne Valisi Ekrem Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ı ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre, Ankara'daki temasları kapsamında TBMM'de ziyaretlerde bulunan Vali Canalp Aksal'a ziyarette bulundu.

Aksal, ziyareti için Vali Canalp'e teşekkür etti.

Bu arada Aksal'ı AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler de ziyaret etti.

-Uzunköprü heyetiyle Genel Müdür Dilsiz'e ziyaret

Öte yandan Aksal'ın başkanlığındaki Uzunköprü ilçesi heyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz'e ziyarette bulundu.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Kadir Bilgin ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gürkan Gür'ün de bulunduğu ziyarette Uzunköprü'de devam eden, planlanan Bakanlık yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu açıklandı.