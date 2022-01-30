TBMM KEFEK Başkanı Aksal, açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinlerinin uzatıldığını belirtti - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığını belirtti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, küresel çapta devam eden Kovid-19 salgınının, hayatın olağan akışında yaşanmasına izin verecek ölçüde olmadığını bildirdi.

Cezaevlerinin, toplu yaşanan ve riskin en yüksek olduğu kurumlar arasında yer aldığını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün bu yönde yaptığı çalışmalar sonucu 'Kovid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin 2 ay süre ile uzatılmasına' dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."