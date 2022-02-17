TBMM KEFEK Başkanı Aksal, ayrımcılığa maruz kalanların KEFEK'e başvurabileceğini belirtti - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadın erkek eşitliğinin ihlal edildiğini veya ayrımcılığa maruz kaldığını düşünen kişilerin bir dilekçeyle, e-posta yolu ile veya faksla komisyona başvurabileceğini bildirdi.

Aksal, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hak Arama Kurumları Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldığını belirtti.

Toplantıda KEFEK hakkında bilgi verdiğini aktaran Aksal, dilekçe hakkının anayasal bir hak olduğunu bildirdi.

Kadın erkek eşitliğinin ihlal edildiğini veya ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşünen kişilerin bir dilekçeyle, e-posta yolu ile veya faksla komisyona başvurabileceğini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Komisyon, bireysel başvuruları inceleyerek ilgili kamu idareleri ile iletişim kurmaktadır. Komisyon, başvurulara ilişkin yaptığı işlemlere dair başvurucuya üç ay içerisinde bilgi vermekle yükümlüdür. Hiçbir başvuru cevapsız bırakılmamıştır. Komisyon başkanlığı bu başvuruları incelemiş, ilgili kurumlarla yazılı iletişime geçerek onları bilgilendirmiş ve konunun incelenmesini, inceleme sonucunun da komisyona gönderilmesini istemiştir.

Komisyon başkanlığımıza gelen inceleme sonuçları başvuru sahibi vatandaşlara iletilmiştir. Komisyon olarak tüm çalışmalarımıza uzmanlarımız, ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla istişare ederek devam edecek, vatandaşlarımızın sorunlarına devletimizin imkanlarıyla çözüm bulacağız."

Aksal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı M. Belma Satır, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç ve ilgili hak arama kurum başkanlarının katıldığını kaydetti.