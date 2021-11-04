TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Bakan Karaismailoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Karaismailoğlu'nu TBMM'de ziyaret ederek Edirne'de devam eden ve planlanan projeler hakkında görüştüklerini belirtti.

Edirnelilerin en iyi hizmeti alması için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Edirne- Kırklareli yolu ikmal ihalesini ve Çöpköy- Uzunköprü kavşağı ihalesini önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Turizm kenti Edirne'nin tarihi ve turistik yapısına uygun, daha kolay ve rahat ulaşım açısından gerek Edirne'ye gerek komşu illerimize yapılan yatırımlar sayesinde, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda büyük ilerleme kaydedeceğiz. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olarak karayolu ağımız hem Edirne'miz hem ülkemiz için büyük önem arz ediyor.

Bu minvalde yatırımlarımızı ve projelerimizi dünyanın gelişimine, değişen teknolojiye, 2023 başta olmak üzere gelecek ve kalkınma hedeflerimize uygun şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza Edirne'miz ve ülkemiz için çalışmalarından ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."