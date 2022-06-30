TBMM KEFEK Başkanı Aksal, bakanlar Bilgin ve Yanık'la görüştü - Son Dakika
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TBMM KEFEK Başkanı Aksal, bakanlar Bilgin ve Yanık'la görüştü

30.06.2022 15:06
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, bakanlar Bilgin ve Yanık'la görüştü

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile görüştüğünü bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile görüştüğünü bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgin ve Yanık ile TBMM'de bir araya geldiğini belirtti.

Bilgin ve Yanık'a teşekkür eden Aksal, görüşmelerde bakanlıkların Edirne'de devam eden ve planlanan yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Aksal, proje ve yatırımlarla vatandaşlara hizmet etmek için çalıştıklarını bildirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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