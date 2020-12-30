TBMM KEFEK Başkanı Aksal: "CHP teşkilatlarında tacize uğradıklarını iddia eden kişilerden komisyonumuza başvurular oldu" - Son Dakika

TBMM KEFEK Başkanı Aksal: "CHP teşkilatlarında tacize uğradıklarını iddia eden kişilerden komisyonumuza başvurular oldu"

30.12.2020 17:49
TBMM KEFEK Başkanı Aksal:

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP teşkilatlarında tacize uğradıklarını iddia eden kişilerin KEFEK'e başvurduğunu bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP teşkilatlarında tacize uğradıklarını iddia eden kişilerin KEFEK'e başvurduğunu bildirdi.

Aksal, kentteki bir otelde gazetecilerin sorusu üzerine, kadın cinayetlerinin herkesi üzmeye devam ettiğini söyledi.

Üç kadın cinayetinin daha olduğunu hatırlatan Fatma Aksal, "Üzülmemek elde değil. Maalesef bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini çözebilmiş değiliz. Ancak ülke olarak bizim bütün siyasi partiler toplumun bütün kesimleri ile el ele vererek çok ciddi bir mücadele vermemiz lazım." dedi.

AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şiddete karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle mücadele ettiklerini vurgulayan Aksal, şunları kaydetti:

"2009 yılında KEFEK'i kurduk. Yine AK Parti döneminde kadının beyanını esas alan 6284 sayılı Kanun'u hayata geçirdik. Son olarak da İçişleri Bakanlığımızın KADES uygulaması hayata geçti. Ben buradan bütün kadınlarımıza seslenmek istiyorum; Lütfen bu programı telefonunuza indirin ve şiddete maruz kaldığınız ve kalacağınızı hissettiğiniz anda tek bir tuşa bastığınızda 3-4 dakika içinde emniyet güçleri size ulaşıyorlar ve şiddete maruz kalmanızın önüne geçiyor."

Fatma Aksal, kadına şiddete karşı gece gündüz mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Muhalefeti buradan samimiyete davet ediyorum. Lütfen ikiyüzlülüğü bırakın. Kadın meselesini çözeceksek, kadına karşı şiddeti önleyeceksek bunu hep birlikte yapacağız." diye konuştu.

"Çok vahim bir iddia"

Aksal, bir CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına "davadan vazgeçmesini teklif ettiği" iddiasıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Çok vahim bir iddia. Muğla'da Pınar isimli bir genç kızımız çok vahşice öldürüldü. Öldürülüp bir bidona koyuluyor, yakılıyor ve üzerine beton dökülüyor. Hürriyet Gazetesi'nde bir köşe yazarı, bir CHP Muğla milletvekilinin aileyi aradığını ve davadan vazgeçmesini istediğini söylüyor. Bu bir iddiadır ama çok vahim bir iddiadır. İnşallah doğru değildir. Bir insanın böyle acılı bir olayda aileyi arayıp, böyle bir teklifte bulunması asla kabul edilemez. Hele bir milletvekilinin böyle bir teklifte bulunması asla kabul edilemez. CHP bu konularda sessiz kalıyor. Bir an önce bu işin doğrusunu araştırması lazım. Disiplin mekanizmasını çalıştırması ve işin aslını öğrenmesi lazım."

"Üzülerek söylüyorum, siyaset üstü bir mesele"

Fatma Aksal, CHP teşkilatlarındaki taciz iddialarıyla ilgili de şunları kaydetti:

"CHP teşkilatlarında gün geçmiyor ki taciz tecavüz iddiasıyla karşı karşıya kalmayalım. İstanbul Maltepe teşkilatında ilk olarak bir kadın tacize uğradığını söyledi ve bu iddiaların arkası geldi. Son olarak Konya İl Başkanlığı taciz iddiasıyla gündeme geldi. Bakıyorsunuz belediyelerde hırsızlık olayları, teşkilatlarda taciz, tecavüz olayları. Bunları biz her zaman söylüyoruz.

Taciz ve tecavüz olayları bir siyasi partinin tekelinde değil. Üzülerek söylüyorum, siyaset üstü bir mesele. Bütün partilerde biz bunu görebiliyoruz ama bizim buradaki itirazımız muhalefetin samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğüne. Her defasında iktidarı suçlayan, Meclis kürsüsünde parmak sallayanlar, nedense bu olaylar kendi teşkilatlarında yaşanınca üstünü örtmeye çalışıyorlar. İstanbul CHP İl Başkanının insanlara sessiz kalmaları yönünde telkinde bulunduğunu biliyoruz, Konya'da keza. CHP milletvekili Meclis kürsüsünde çıkıp, 'Evet bu olaylar CHP'de yaşanıyor ama bunun suçlusu iktidar partisidir' dedi. Ben buradan tüm partileri samimiyete davet ediyorum. İkiyüzlülükle biz bu kadın meselesini çözemeyiz."

Tacizden, tecavüzden ve şiddetten daha büyük bir kadın hakkı ihlali olamayacağını vurgulayan Aksal, "KEFEK Başkanı olarak çağrıda bulunduk, CHP teşkilatlarında da tacize, tecavüze uğrayanlar varsa buyursunlar gelsinler, komisyonumuza başvursunlar. Biz kendilerine her konuda gerekiyorsa yasal konuda ve istiyorlarsa psikolojik destek konusunda yardımcı olacağız ve CHP teşkilatlarında tacize uğradıklarını iddia eden kişilerden komisyonumuza başvurular oldu. Biz bu başvuruları aldık, komisyon heyetimizle birlikte bu iddiaları değerlendiriyoruz ve gereken yasal ve psikolojik desteği kendilerine vereceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatma Aksal, Kadın, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM KEFEK Başkanı Aksal: 'CHP teşkilatlarında tacize uğradıklarını iddia eden kişilerden komisyonumuza başvurular oldu' - Son Dakika


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