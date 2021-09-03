Üye Girişi
TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan "seçim barajı" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan "seçim barajı" değerlendirmesi Açıklaması

03.09.2021 18:26
TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ideal olanın TBMM'de her fikrin ve herkesin temsil edilmesi olduğunu söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ideal olanın TBMM'de her fikrin ve herkesin temsil edilmesi olduğunu söyledi.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim barajının düşürülmesi ile ilgili çalışma olduğu anımsattı.

Seçim barajın düşürülmesinin temsiliyet noktasında önemli olduğunun altını çizen Aksal, "İdeal olan da Mecliste her fikrin ve herkesin temsil edilmesidir. Biz 'herkes buyursun gelsin, siyasetini mecliste yapsın' diyoruz. Bunun için barajın düşürülmesi de çok mantıklıdır. Cumhurbaşkanımız yüzde 7 gibi bir rakam telaffuz etti. Görünen o ki Meclis açıldığında gündeme gelecek konulardan biri seçim barajı olacak. Ülkemiz açısından zenginlik olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Muhalefetin sıklıkla dile getirdiği "erken seçim" gündeminin AK Parti gündemi arasında bulunmadığına vurgu yapan Aksal, şöyle devam etti:

"Muhalefet erken seçimdir konuşuyor. Bizim gündemimizde erken seçim yok. Ama biz AK Parti olarak yarın seçim varmış gibi çalışıyoruz. Biz seçimden seçime çalışan bir parti değiliz. Seçim 2023 yılında olacak. 'Yarın erken seçim yapacağız' dediğimizde en çok itiraz eden yine 'erken seçim' diyenler olur.

Çünkü bir hazırlıkları, iradeleri, çalışmaları yok. Bizler her gün seçim varmış gibi vatandaşımızla esnafımızla birlikte oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz." ???????

TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan seçim barajı değerlendirmesi Açıklaması

Milletvekili, AK Parti, Edirne, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan 'seçim barajı' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber 18:14 Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber Pencereden düşen Safiye Nur Gürbüz, sevgilisini suçladı: Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü 18:01 Pencereden düşen Safiye Nur Gürbüz, sevgilisini suçladı: Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri 17:36 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti
3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti 16:32 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi 16:16 Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti 15:57 Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti
Afyonkarahisar'da 15:40 Afyonkarahisar'da "10 liraya öpüşelim" diyen kadınlar, 19 yaşındaki gencin 130 lirasını aldı Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti 14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti

Son Dakika Haberleri
18:39 MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor
18:14 Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber
18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
18:02 İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı
17:53 Apple, "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" projesini askıya aldı
17:47 Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu
17:39 Sel bölgesindeki elektrik arızasına bakmaya giden ekip heyelan sonucu yolda mahsur kaldı
17:35 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti
17:33 Sürücüsünün sara krizi geçirdiği araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş
17:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar
MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor         
18:40
Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi         
18:12
Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu         
17:48
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar         
17:19
Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış         
16:18
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi         
15:56
6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak 6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak         
15:15
18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi         
14:14
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı         
13:11
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Yayıncı Brooke, kendisine ölüm tehditlerinde bulunan kişiyi ifşa etti Yayıncı Brooke, kendisine ölüm tehditlerinde bulunan kişiyi ifşa etti         
11:21
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 18:49:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan "seçim barajı" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement