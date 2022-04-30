TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan şehit ailesine ziyaret

30.04.2022 10:24
TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan şehit ailesine ziyaret

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, şehit özel harekat polisi Ahmet Can'ın ailesini ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, şehit özel harekat polisi Ahmet Can'ın ailesini ziyaret etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Can'ın ailesiyle iftarda bir araya geldiğini belirtti.

Can'ın 22 Temmuz 2016'da Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olduğunu ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Ülkenin huzur ve düzenine kast eden her türlü iç ve dış güçlere karşı mücadelemiz devam edecek. Bu topraklarda tarih boyunca birçok bağımsızlık mücadelesi verildi, canlar feda edildi. Ecdadın vatan aşkı o gün olduğu gibi bugün de yüreklerde.

Hainler bilmeli ki bu vatanın evlatları onlara göz açtırmayacak, kökünü kazıyacak. Şehit özel harekat polisimiz Ahmet Can vesilesi ile tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet makamları ali olsun."

YORUMLAR
500
Milletvekili Aksal tarımsal destek ve hibe programlarıyla üreticilere destek verildiğini belirtti Milletvekili Aksal tarımsal destek ve hibe programlarıyla üreticilere destek verildiğini belirtti

Özel Harekat, Edirne, Şehit, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Yılan hikayesine dönen Johnny Depp-Amber Heard kavgasına "cinsel organ" detayı damga vurdu
10:19 Karısını ve oğlunu öldüren katil kocanın cesedi bulundu
10:16 Trabzonspor, 38 yıllık hayaline çok yakın: Abdullah Avcı'nın hocalık kariyerinde ilk şampiyonluğu
10:06 Rusya saflarında savaşan Çeçen asker canlı yayın yaparken vuruldu
09:35 Sivrihisar'da 1. derecede sit alanında kaçak kazı yapanlara jandarma baskını
09:27 Meteoroloji haritalarla uyardı! Şemsiyesiz çıkmayın
09:09 Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik
08:56 Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10'un altına düştü
08:55 Geleceğin yapay gıdalarının üretiminde yeni bir aşama
08:30 Kırmızı ışıkta geçen araç, genç kızın ölümüne sebep oldu: Metrelerce sürüklenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 10:30:19. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement