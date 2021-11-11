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TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan tarıma ve çiftçiye destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika

TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan tarıma ve çiftçiye destek açıklaması Açıklaması

11.11.2021 10:48
TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan tarıma ve çiftçiye destek açıklaması Açıklaması

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti hükümetlerinin son 19 yılda tarım ve hayvancılık çalışmalarını gündelik popülist yaklaşımlardan uzak, gerçekçi planlı ve programlı politikalarla sağlam bir zeminde...

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti hükümetlerinin son 19 yılda tarım ve hayvancılık çalışmalarını gündelik popülist yaklaşımlardan uzak, gerçekçi planlı ve programlı politikalarla sağlam bir zeminde yükselttiklerini belirtti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de Plan ve Bütçe ve Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı bütçe görüşmesini takip ettiğini belirtti. Dünyada küresel olarak yaşanan ilkim değişikliği ile tarım anlayışının da yeni boyut kazandığını aktaran Aksal, "Tarımsal üretimin en çok etkilendiği, su ve orman kavramlarının küresel gündemde ön sıralarda yer aldığı, gıda fiyatları ve üretim maliyetlerinin bütün dünyada yoğun dalgalanmalar yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. AK Parti hükümetleri olarak son 19 yılda tarım ve hayvancılık çalışmalarımızı gündelik popülist yaklaşımlardan uzak, gerçekçi planlı ve programlı politikalarla sağlam bir zeminde yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığının eliyle Türkiye'nin tarım ve orman sektöründe dünyada söz sahibi olma konumunu güçlendiren birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Aksal, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan küresel krize rağmen Türkiye'de gıda ihtiyacını karşılama konusunda bir sıkıntının yaşanmadığını aktardı.

-"Son 19 yılda reel rakamlarla toplam 396 milyar lira destek ödemesi yaptık"

AK Parti iktidarında Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle üreticiye destekler verildiğini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Son 19 yılda reel rakamlarla toplam 396 milyar lira destek ödemesi yaptık. 2017'de 12,9 milyar lira olan tarım destekleri 2022'de 25,8 milyar liraya çıkarılmıştır. 2002'de beş ürüne prim desteği verilirken bugün 18 ürüne verilmektedir. Pamuk primi yüzde 37,5 artışla 1,10 liraya çıkarıldı. Ayçiçeği desteği yüzde 25 artışla 50 kuruşa çıkarıldı. Mazot maliyetlerinin yüzde 50'si karşılanmaya devam ediyor. Gübre desteği, hububat grubunda dekara 16 lira olan gübre desteği 2021 yılı için 20 liraya, 2022 sezonu için 32 liraya çıkarıldı. Diğer ürünlerde 2020'de 4 lira olan gübre desteği 2021'de 8 liraya, 2022'de 16 liraya çıkarıldı. Türkiye OECD ülkeleri arasında desteklerin GSYH'ya oranında yüzde 1,61 ile ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca, bu yıl yaşadığımız kuraklıktan etkilenen çiftçilerimize yanlarında olduğumuzu göstermek için birçok tedbir aldık. Üreticinin verim kaybına göre dekara 30 lira ila 100 lira arası destek. Bu kapsamda kuraklıktan etkilenen çiftçimiz için yaklaşık 2,5 milyar lira bütçe ayırdık. 2021 yılı basınçlı sulama desteği başvurularında belge eksiği olmayan tüm projeleri kabul ettik. Bu projeler için 300 milyon lira kaynak sağladık."

-"Çalışmalar sürecek"

Aksal, çiftçinin alın terinin güvencesi olan TARSİM kapsamında poliçedeki devlet desteğini ve çiftçiye ödenen hasar tazminat oranını yüzde 10 attırdıklarını belirtti. Besici, süt üreticisi, un ve yem sanayicisinin maliyetlerini azaltmak için TMO aracılığıyla uygun fiyatlı arpa ve buğday satışlarına başladıklarını dile getiren Aksal, şunları kaydetti:

"Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri ile yüzde 75 hibeli tohum ve fidan temini gerçekleştirdik. İl ve bölgesel bazlı toplantılar gerçekleştirerek sektörle birlikte küresel ısınmaya karşı alacağımız önlemleri içeren yol haritamızı belirliyoruz. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gıda, çevre ve doğal kaynak güvenliğimizi sürdürülebilir kılmak için başlattığımız çalışmaların 2022 yılında da artarak devam edeceğini buradan belirtmek istiyorum."

AK Parti, Edirne, Tarım, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan tarıma ve çiftçiye destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan tarıma ve çiftçiye destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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