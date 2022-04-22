TBMM KEFEK Başkanı Aksal destek ödemelerinin bugün başlayacağını belirtti - Son Dakika
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TBMM KEFEK Başkanı Aksal destek ödemelerinin bugün başlayacağını belirtti

22.04.2022 14:59
TBMM KEFEK Başkanı Aksal destek ödemelerinin bugün başlayacağını belirtti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, buzağı ve çiğ süt destek ödemelerinin yapılmaya başlayacağını bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, buzağı ve çiğ süt destek ödemelerinin yapılmaya başlayacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, tarım desteklerine hız kesmeden devam edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle üreticilere, salgın ve küresel ekonomik krizin tüm dünyayı olumsuz etkilediği günlerde destek olduklarını aktaran Aksal, verilen desteklerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Aksal, ek ödemelerle, düzenlemelerle devlet ve hükümet olarak üreticinin yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Üreticimize verdiğimiz tarımsal destek ödemelerimizin bir kısmını bugün hesaplarına yatırmaya başlıyoruz. 2021 yılı 1. dönem buzağı desteklemesi kapsamında, 6 bin 18 yetiştiricimizin toplam 20 bin 190 adet buzağısı için 8 milyon 183 bin 284 lira 93 kuruş, 2021 yılı Ekim-Kasım- Aralık Dönemi Çiğ Süt Desteklemesi kapsamında 8 bin 69 üreticimizin ürettiği 38 bin 733 ton süt için 7 milyon 360 bin lira olmak üzere toplamda 15 milyon 543 bin 284 lira 93 kuruş destekleme ödemesi yapılacak. TC kimlik numarası 0-2-4 olan üreticilerimizin bugün saat 18.00 itibari ile diğer üreticilerimizin 29.04.2022 tarihi saat 18.00 itibari ile destekleme ödemesini hesaplarına yatıracağız."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM KEFEK Başkanı Aksal destek ödemelerinin bugün başlayacağını belirtti - Son Dakika


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