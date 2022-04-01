TBMM KEFEK Başkanı Aksal, desteklemelerle milletin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti - Son Dakika
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TBMM KEFEK Başkanı Aksal, desteklemelerle milletin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti

01.04.2022 10:50
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, desteklemelerle milletin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye'nin refahı için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye'nin refahı için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle gıda ve temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere, tüm sektörlerde tedarik ve üretim sıkıntısı sonucu mali problemler ve küresel çapta ekonomik sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Devletin ve hükümetin tüm çalışma ve politikalarını vatandaşların bu süreci en az etki ile geçirmesi odağıyla oluşturduğunu ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın özellikle vurguladığı üzere sabredersek, çalışmaya devam edersek, sağlam durursak, hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürürsek hepimizi güvenli, huzurlu, müreffeh bir geleceğin beklediğinden şüpheniz olmasın. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni düzenlemelerimiz kapsamında temel ihtiyaç maddelerinden deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranı yüzde 8 olacak.

Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV oranı yüzde 8 olacak. Arsa ve arazilerin KDV oranı yüzde 8'e indirilecek. Böylece inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükü azaltılmış olacak. Tarım sektöründe her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV yüzde 1'e, süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV de yüzde 8'e düşürülecek. Desteklerimizle, düzenlemelerimizle devletimizin ve bakanlıklarımızın çalışmalarıyla her fırsatta milletimizin her daim yanında olmak için çalıştık. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı daha birçok yeni düzenlemeyle de ülkemizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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