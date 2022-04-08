TBMM KEFEK Başkanı Aksal Dünya Romanlar Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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TBMM KEFEK Başkanı Aksal Dünya Romanlar Günü'nü kutladı Açıklaması

08.04.2022 09:45
TBMM KEFEK Başkanı Aksal Dünya Romanlar Günü'nü kutladı Açıklaması

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında Romanlar Günü'nü kutladı.

Toplumdaki etnik grupların o ülkenin kültürel ve sosyal değerlerinin en önemli renklerini oluşturduğunu aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Çeşitli kültürlerin bir araya geldiği, Osmanlı İmparatorluğunun dil, din, ırk gözetmeksizin hüküm sürdüğü bu kadim topraklarda bizler de bu bilinçle yaşıyoruz. Hem hükümet olarak hem de toplum ve millet olarak tüm inançlara, tüm etnik gruplara, tüm duygu ve düşüncelere samimiyetle kucak açıyor, bu ülkeyi beraber ileri taşımaya birlik olmaya çok önem veriyoruz.

Seçim bölgem Edirne başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki Roman vatandaşlarımız ve toplumumuzun tüm fertleri ile birlikte geçmişte olduğu gibi yarın da ülkemizde kardeşliğin, barışın, huzurun çoğalması için beraber omuz omuza mücadele edeceğiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM KEFEK Başkanı Aksal Dünya Romanlar Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika


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