TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti - Son Dakika

TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti
21.12.2020 17:17
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.
Ziyarette, kentte yapılan çalışmalar görüşüldü.
Milletvekili Aksal, Vali Canalp'e çalışmalarında başarı diledi.
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