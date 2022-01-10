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TBMM KEFEK Başkanı Aksal gazetecilerin günlerini kutladı - Son Dakika

TBMM KEFEK Başkanı Aksal gazetecilerin günlerini kutladı

10.01.2022 08:09
TBMM KEFEK Başkanı Aksal gazetecilerin günlerini kutladı

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aksal, mesajında gazetecilerin tüm dünyada haber alma özgürlüğünün simgesi ve temel taşı olduğunu belirtti.

Zorlu mesleği icra eden basın mensuplarının günlerini kutlayan Aksal, şunları kaydetti:

"Gazetecilerimiz, tüm dünyada haber alma özgürlüğünün simgesi ve temel taşıdır. İdeolojilerden ve siyasi emellerden arınmış manşetleri ve yazılarıyla, ülkemizin istikbaline kalemleriyle sahip çıkan, gecesi gündüzü olmayan bu zorlu görevi kendilerine meslek edinerek her koşulda halkın sesi olan, görevini hakkıyla icra eden tüm basın yayın organlarımıza ve gazetecilerimize demokrasiye verdikleri destekten, özverili ve cesur yayınlarından dolayı teşekkür ediyorum.

Gazetecilik mesleğine gönül vermiş, bölgemiz için beraber mesai yaptığımız Edirneli gazetecilerimiz başta olmak üzere, tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum."

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Milletvekili, Fatma Aksal, Edirne, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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