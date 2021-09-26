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TBMM KEFEK Başkanı Aksal gençlere seslendi - Son Dakika

TBMM KEFEK Başkanı Aksal gençlere seslendi

26.09.2021 23:00

AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanlığınca "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" etkinliği düzenlendi.

AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanlığınca "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" etkinliği düzenlendi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, gençlerin Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin teminatı olduğunu söyledi.

Türkiye'deki tüm şehirlerdeki gençlerin önemli olduğunu ancak Edirne'deki gençlerin sorumluluğunun daha fazla olduğunu belirten Aksal, "Çünkü Edirne, Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğduğu, 21 yaşında İstanbul'u fethedip çağ açıp çağ kapattığı bir şehir. Onun için Edirne'de doğan gençler Fatih Sultan Mehmet Han'ın sorumluluğunu ve bilincini yaşayan gençlerimiz. Biz gençlerimize çok güveniyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gençlere güveni sonsuz." dedi.

Aksal, AK Parti olarak seçilme yaşını 18'e indirdiklerini, gençlerin sesini mecliste de duyurduklarını ifade etti.

AK Parti'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için çalıştığını aktaran Aksal, "2053'ü, 2071'i biz görecek miyiz, tabii ki göremeyeceğiz. Ömrümüzün belirli bir sınırı var. Bizim 2023 hedeflerimiz ne kadar önemliyse 2053 ve 2071 hedeflerimiz de o kadar önemli. Kendinize güvenin. Kendimize güvenirsek yapamayacağımız şey yok." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi teknoloji alanında da atılım yaptığını ifade eden Aksal, şöyle devam etti:

"Bugün TEKNOFEST'te gençlerimizin neler yaptığını görüyorsunuz. Savunma sanayisinde İHA ve SİHA'larımızla dünyada savaş yöntemini değiştirdik. İHA ve SİHA'larımızın eğitim uçuşunun yapıldığı Keşan'daki havaalanına gittim. İnanın 30 yaşından büyük hiç kimse yok orada. Orada çalışan gencecik mühendisler, o eğitimleri yapanlar hepsi sizin yaşınızda insanlar. İnşallah sizlerle birlikte bu ülkenin geleceğini ben çok aydınlık görüyorum.

Ama bunun için çalışmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız gençlerimiz için bu ülkenin geleceği için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Bizler de çok çalışıyoruz. Eğer hep birlikte çalışırsak Edirne'mizi de çok farklı yerlere taşırız, ülkemizi de çok farklı yerlere taşırız. Bunları bizler sizin için yapıyoruz. Sizler de inşallah sizin için daha fazla gayret edeceksiniz. Biz de her zaman yanınızda olacağız."

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler de daha güçlü bir gençlik ve daha güçlü bir Edirne için çalışmaya devam edeceklerini, Edirne'de her gence ulaşmak istediklerini söyledi.

AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Rasim Özgün de gençlerin düşünen, uygulayan, hayata ve kendine yatırım yapan, çevresine saygılı bireyler olması için çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda örnek bir nesil oluşturmak için çabaladıklarını belirtti.

AK Parti gençliği olarak çevreye ve diğer insanlara örnek olmaları gerektiğini ifade eden Cambaz, "Çünkü öyle bir davayı temsil ediyoruz ki bunun farkında olarak hareket eden gençlik olmamız gerekiyor. Ülkemiz için hedefimiz uğruna koşmamız gerekiyor." dedi.

TÜGVA Edirne İl Temsilcisi Recep Peçe de gençlerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Etkinliğe katılanlar gençler, çay içip Aksal ile sohbet etti.

TBMM KEFEK Başkanı Aksal gençlere seslendi
TBMM KEFEK Başkanı Aksal gençlere seslendi
TBMM KEFEK Başkanı Aksal gençlere seslendi
TBMM KEFEK Başkanı Aksal gençlere seslendi
TBMM KEFEK Başkanı Aksal gençlere seslendi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM KEFEK Başkanı Aksal gençlere seslendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM KEFEK Başkanı Aksal gençlere seslendi - Son Dakika
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