TBMM KEFEK Başkanı Aksal, ihtiyaç sahiplerine 259 milyon liralık destek sağlanacağını belirtti - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ocak ayında üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine 259 milyon liralık destek sağlanacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımları ile çoklu doğum yardımı kapsamında ocak ayında yapılan ödemelere ilişkin değerlendirmede bulunan Aksal, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırabilmek için çalıştıklarını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla desteklerin dağıtıldığını aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Ocak ayına ilişkin üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız eliyle yaklaşık 259 milyon liralık yardım ulaştıracağız. Çocuklarımızın sağlığı ve eğitimi için devletimizin tüm imkanları ve bakanlıklarımız himayesinde desteklerimiz devam ediyor. Bu kapsamda 259 milyon liralık yardım haricinde kış mevsimi nedeniyle soğuk havalarda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırabilmek adına bu kış yapacağımız sosyal yardımlara ek olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 450 milyon lira daha kaynak aktarımı sağlıyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin, vatandaşlarımızın her daim yanındayız, hayırlı olsun."