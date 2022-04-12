AK PARTİ'Lİ AKSAL'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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AK PARTİ'Lİ AKSAL'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

12.04.2022 18:16

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın hayatını kaybeden annesi Saadet Aksal (82), Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın hayatını kaybeden annesi Saadet Aksal (82), Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden annesi Saadet Aksal'ın cenazesi, evinde helallik alındıktan sonra Yeni Cami'ye getirildi. Aksal ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Fatma Aksal'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenazeye, yakınlarının yanı sıra Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Saadet Aksal'ın cenazesi, ikindi vakti İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığında toprağa verildi.

AK PARTİ'Lİ AKSAL'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AK PARTİ'Lİ AKSAL'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AK PARTİ'Lİ AKSAL'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AK PARTİ'Lİ AKSAL'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AK PARTİ'Lİ AKSAL'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AK PARTİ'Lİ AKSAL'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AK PARTİ'Lİ AKSAL'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AK PARTİ'Lİ AKSAL'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ AKSAL'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ AKSAL'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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