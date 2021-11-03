TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Koca ile Edirne'de tamamlanan, devam eden ve planlanan sağlık yatırımlarına dair değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Edirne'ye son yıllarda yapılan yatırımların artığını belirten Aksal, "Her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda, bilgi ve teknolojinin son imkanlarıyla yatırımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Edirne'de sağlık alanında birçok eksiğin tamamlandığını aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"İlimizde sağlık yatırımı olarak en büyük eksiğimiz Uzunköprü Devlet Hastanemiz, konuyu bakanımızla görüşmemizde değerlendirdik. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Uzunköprü Devlet Hastanemizin yapımını hızlandırıyoruz.

Bu hastanemizin yapımı tamamlandığında, Edirne'de tüm ilçe ve beldelerimizde olduğu gibi hemşerilerimize daha kaliteli, daha refah, daha teknolojik imkanlarla geliştirilmiş bir sistemde sağlık hizmeti sunacağız. Edirne genelinde sağlık alanında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için eksik sağlık personeli kadrolarımız ihtiyacımız doğrultusunda en kısa zamanda tamamlanacak. Buradan bu müjdeyi paylaşmak istiyorum. Hemşerilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun."

Sağlık yatırımları için Edirneliler adına Bakan Koca'ya teşekkür ettiğini belirten Aksal, "Sağlık Bakanlığı 101. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası münhal kadroları il genelinde birçok bölümde daha iyi hizmet için gerekli olan personel istihdamını sağlayacak. Sayın Bakanımıza Edirne'ye destekleri ve özellikle salgın döneminde gösterdiği özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.