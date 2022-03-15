TBMM KEFEK Başkanı Aksal, sağlık çalışanlarına yönelik müjdelerin hayırlı olmasını diledi - Son Dakika
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TBMM KEFEK Başkanı Aksal, sağlık çalışanlarına yönelik müjdelerin hayırlı olmasını diledi

15.03.2022 09:19
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, sağlık çalışanlarına yönelik müjdelerin hayırlı olmasını diledi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sağlık çalışanlarına yönelik müjdelerin hayırlı olmasını diledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sağlık çalışanlarına yönelik müjdelerin hayırlı olmasını diledi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde sağlık çalışanları ile ilgili açıkladığı müjdelerin önemli olduğunu belirtti.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren sağlık sektöründe hizmet alanlarında modernleşme, sağlığa kolay erişim ve bilimsel gelişmelere uygun düzenlemelerle hizmet verdiğini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın sağlık sektöründe pandemi süresinde yaşadığı olumsuzluğa rağmen, ülkemizde yeni açtığımız şehir hastanelerimiz, sağlık alanındaki yeniliklerimiz ve milletimizin sağlığına verdiğimiz öncelik sayesinde birçok ülkeden daha iyi konumdayız. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar sağlık sektöründe yaptığımız düzenlemelere ek olarak 14 Mart Tıp Bayramı Buluşması'nda açıkladığı yeni müjdelerle hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.

Bu kapsamda sağlık çalışanlarımıza görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçunu, CMK kapsamında kataloğa dahil ediyoruz. İlgili mesleki sorumluluk kurulu oluşturuyoruz.

Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz, döner sermaye sistemini etkinleştiriyoruz. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmeleri hekim emekliliklerine de yansıtıyoruz. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde artış yapıyoruz. Tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun."

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Kaynak: AA

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