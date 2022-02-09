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TBMM KEFEK Başkanı Aksal tarımsal destek ödemelerine başlandığını belirtti - Son Dakika

TBMM KEFEK Başkanı Aksal tarımsal destek ödemelerine başlandığını belirtti

09.02.2022 12:49
TBMM KEFEK Başkanı Aksal tarımsal destek ödemelerine başlandığını belirtti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, üreticilere 629 milyon 532 bin liralık tarımsal destek ödemesine başIandığını bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, üreticilere 629 milyon 532 bin liralık tarımsal destek ödemesine başIandığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tarıma ve üreticiye olan desteklerin günden güne arttığını belirtti.

Gelişen ve değişen dünyada söz sahibi olmanın temel taşlarından birinin tarım olduğuna dikkat çeken Aksal, "Tarım politikalarımız iktidara geldiğimiz ilk günden beri bulunduğumuz toprakları en yüksek verimle değerlendirebilmek odağında şekilleniyor." ifadelerini kullandı.

Aksal, çiftçinin sorunlarının hızla çözülmesi, girdi maliyetlerinin indirilmesi, desteklerin artırılması konusunda çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hububat, baklagil ve dane mısır desteği 526 milyon 798 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 80 milyon 651 bin lira, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 669 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 8 milyon 38 bin lira, çiftlik muhasebe veri ağı katılım primi 3 milyon 373 bin lira tarımsal destek ödemesi üreticilerimize ödenmeye başladı. Hayırlı bereketli olsun."

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Milletvekili, Fatma Aksal, Edirne, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM KEFEK Başkanı Aksal tarımsal destek ödemelerine başlandığını belirtti - Son Dakika


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