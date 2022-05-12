TBMM KEFEK Başkanı Aksal Türkiye Beyazay Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Beyazay Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.

Milletvekili Aksal'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Aksal programda yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Eğitim, sağlık ve sosyokültürel ihtiyaçların sağlanabilmesi için projeler hayata geçirildiğini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısını 2021 yılı itibariyle 535 bin 700'e çıkardık. Her ilde en az bir merkez olacak şekilde 128 engelsiz gündüz yaşam merkezini hizmete açtık.

Kamu bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı 2002 yılında 21'ken, 2021 yılı Ekim ayı itibariyle 104'e çıkarttık. 81 ilimizde kurduğumuz engelli koordinasyon merkezlerimizle engelli vatandaşlarımızın yanında olduk. Engelli vatandaşlarımızın istihdam oranlarını artırmak, onların kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirebilmeleri için pek çok adım attık, bu yönde çalışmaya devam edeceğiz."