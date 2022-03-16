TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Türkiye'nin tarım alanında her gün geliştiğini belirtti - Son Dakika
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TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Türkiye'nin tarım alanında her gün geliştiğini belirtti

16.03.2022 12:49
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Türkiye'nin tarım alanında her gün geliştiğini belirtti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin tarım alanında her gün gelişip yenilendiğini bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin tarım alanında her gün gelişip yenilendiğini bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarıma gösterdiği önem ve hassasiyete MKYK toplantılarında her zaman şahit olduklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye yaptıkları ziyarette de sulama projelerinin bitirilmesi konusunu görüştüklerini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlığımızın, kurumlarımızın desteğiyle tarım alanında her gün gelişiyor, yenileniyoruz. Ülkemizde tarım alanlarının potansiyeli çok yüksek, ürün verimliliğini sulama ile perçinleyerek, tarım desteklerini artırarak gün gün tarımsal hedeflerimiz için çalışıyoruz. Bu kapsamda hedeflerimiz doğrultusunda barajı ve göleti tamamlanmış tarımsal alanlardaki sulama tesisleri hızla bitirilerek milli ekonomiye kazandırılacak. 830 bin hektar alan modern sistemlerle sulanacak, üreticilerimize yıllık 41 milyar lira gelir artışı sağlanacak. Finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payı hızla artırılacak. Tüketicilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerini kurabilmeleri için belediyeler, sanayi tesisleri ve tarımsal sulama abonelerinin sözleşme güçlerinin iki katına kadar lisanssız üretim tesisi kurabilmelerine imkan sağlanacak."

Hazine faiz destekli kredilerin üst limitinin yükseltileceğini aktaran Aksal, "Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak. Cumhurbaşkanımıza açıklamış olduğu müjdeler ve yeni düzenlemeler için üreticimiz ve Edirne'miz adına şükranlarımızı iletiyor, Sayın Bakanımıza da destekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Tarım, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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