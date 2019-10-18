TBMM - Kefek'ten Sanko Okulları'na ziyaret

Gaizantep (: İHA)-TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı İstanbul Milletvekili Canan Kalsın ve komisyon üyeleri, SANKO Okulları'nı ziyaret etti.



KEFEK heyeti, "Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi (STEM) Alt Komisyon" araştırma sahasına giren konuları yerinde inceleme programı çerçevesinde SANKO Okulları'na ziyaret gerçekleştirdi. KEFEK Başkanı ve İstanbul Milletvekili Canan Kalsın başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete STEM Alt Komisyonu Başkanı ve Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, komisyon üyeleri Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İstanbul Milletvekilleri Arzu Erdem, Tülay Kaynarca, Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı. Heyeti, SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı ve okul yöneticileri karşıladı. Heyet, SANKO Okulları öğrencilerinin geçmiş yıllarda, anasınıfından liseye kadar tüm seviyelerde Türkiye ve Dünya derecesi alan proje sergisini de yerinde inceledi. Gençlerimizi geleceğe hazırlamalıyız



Gaziantep'te ve SANKO Okulları'nda öğrenciler tarafından yapılan çalışmaların mutluluk verici olduğunu ifade eden KEFEK Başkanı Canan Kalsın, şunları kaydetti:



"Gaziantep'te ve SANKO Okulları'nda gördüğümüz başarılı çalışmalar bizleri farklı bir vizyona taşıdı. Gençlerimizin dünyayla olan bağları, problemleri çözmeye yönelik çalışmaları, burada yapılan yatırımlar, STEM atölyelerinin oluşması ve kodlamaların yapılmasından mutlu olduk. Geleceğin meslekleri içerisinde bugün olan mesleklerin yüzde 61'inin olmayacağını biliyoruz. Bu nedenle gençlerimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor."



"Çözüm üreten projeler gözlemledik



Gaziantep ve Şanlıurfa'ya yönelik program düzenlediklerini anlatan stem Başkanı ve Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise "SANKO Okulları'nda 40'a yakın projenin TÜBİTAK, uluslararası projeler ve Türkiye'de üniversitelerin, şehirlerin, liselerin sunduğu projeleri gördük. Hepsi robotik kodlama, yapay zeka gibi pek çok alana hitap eden gerçekte yaşamsal ihtiyaçların sorunlarını görüp ona göre çözüm üreten projeler olduğunu gözlemledik" ifadelerine yer verdi.



Dünyada var olan meslek çeşitlerinin gelecekte yüzde 50 oranında artacağına vurgu yapan Bakbak, " Avrupa'nın en fazla genç nüfusuna sahip ülkeyiz. Ülkemizin ikbali ve istikbali için gençlerimizin bilimin, teknolojinin içerisinde yetişmesi hem ülke hem de kendilerinin yaşam standartları açısından çok büyük önem arz etmektedir" dedi.



"Eğitime model olmak için çalışıyoruz"



SANKO Okulları'nın eğitim öğretimin her döneminde çocukların uygulama yaparak öğrenmesini önemsediklerini belirten Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı da "Okul öncesinden lise sona kadar uygulamaya önem veriyoruz. Okul öncesinde öğrencilerimiz küçük materyalleri, basit malzemeleri gerekirse atık materyalleri kullanarak mühendislik zekasını ve bilimsel düşünme yöntemini öğreniyorlar" dedi. Öğrencilerin ortaokul ve liseye geldiğinde robotik kodlama araçlarıyla öğrendiklerini uyguladıklarını anımsatan Asyalı, "Proje yaklaşımındaki en önemli konu çocuğa öğrenciye ihtiyacı hissettirmektir. Her bir öğrencimize proje yapma, bilimsel düşünme ve ürüne dönüştürme bilinci kazandırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Asyalı, Türkiye'nin ikinci, Anadolu'nun ise ilk fen ve teknoloji lisesinin SANKO Okulları bünyesinde 2012- 2013 eğitim- öğretim yılında açıldığını hatırlatarak, "Alt yapı olarak güçlüyüz. Sergilediğimiz projeler öğrencilerimizin sadece Türkiye ve dünya derecesi alan çalışmalarıdır. SANKO Okulları olarak eğitime model olmak, ilimizde, ülkemizde ve dünyada iyi örnekler oluşturmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin kendi yaptıklarını sunma ve bilim- teknolojiye yaklaşımlarını ifade etme açısından KEFEK tarafından okulumuza yapılan ziyaretten mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP