TBMM KİT Komisyonu - Son Dakika

TBMM KİT Komisyonu

02.12.2020 16:21
TBMM KİT Komisyonu, System.String[]

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Akil Murad Güllüoğlu, 2016 yılına kadar ciddi zararda olan TEMSAN'ın, 2017'den itibaren kara geçtiğini belirterek, "Elektrik arz güvenliğinin ve kalitesinin korunması adına birçok projeyi üstlendik ve...

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Akil Murad Güllüoğlu, 2016 yılına kadar ciddi zararda olan TEMSAN'ın, 2017'den itibaren kara geçtiğini belirterek, "Elektrik arz güvenliğinin ve kalitesinin korunması adına birçok projeyi üstlendik ve başarıyla bitirdik. En önemli projelerimizden biri Karakaya Hidroelektrik Santral Projesi (HES), her bir ünitesi 300 megavat büyüklükte, 6 tane üniteden oluşan bir santral. Bu projede mühendislik ve model test tasarım aşamaları bitti. İlk çarkın imalatına başlandı, 2021'de ilk çarkın devreye alınmasını planlıyoruz."dedi.

TEMSAN'ın 2017 ve 2018 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Güllüoğlu, burada yaptığı konuşmada, 1977'de faaliyete geçen TEMSAN ile enerji sektöründeki kritik ekipmanların Türkiye'de üretilmesine başlandığını ve bu ürünlerin yerlilik oranlarının artırıldığını anımsattı.

Sayıları her geçen gün artan enerji projeleri için kalite, maliyet optimizasyonu, işletme, bakım ve onarım açısından söz konusu teçhizatların TEMSAN koordinasyonuyla yerli sanayiden temin edilebilir hale gelmesinin yatırımcılara ve yerli sanayiye birçok avantaj sağladığını dile getiren Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"2016 yılına kadar ciddi zararda olan kurumumuz 2017'den bu yana kar etmeye başlamıştır. 2017'de ciromuz 201 milyon 122 bin 497 lira, 2018 ciromuz, 233 milyon 232 bin 701 lira, 2019 yılı ilk 11 ay ciromuz da 558 milyon 85 bin 151 lira, sermayemiz 285 milyon liradır. Bu sermayenin 10 milyon lirası hariç tamamı ödenmiş sermayedir. Elektrik arz güvenliğinin ve kalitesinin korunması adına birçok projeyi üstlendik ve başarıyla bitirdik. En önemli projelerimizden biri Karakaya HES, her bir ünitesi 300 megavat büyüklükte, 6 tane üniteden oluşan bir santral. Bu projede mühendislik ve model test tasarım aşamaları bitti. İlk çarkın imalatına başlandı, 2021'de ilk çarkın devreye alınmasını planlıyoruz."

Güllüoğlu, kurumsal itibar ve kurumsal yönetişim gibi birçok alanda çalışma ve eğitimlerini tamamlayan TEMSAN'ın, bilinirliğinin artması ve yatırımcıya ulaşması amacıyla geleneksel yerine modern yöntemler uygulandığını anlattı.

Şirketin, ISO 14001, ISO 90001, ISO 18001 kalite yönetim sistemi, bilgi ve güvenliği yönetim sistemleri belgelerini aldığını ve Türkiye'ye hizmet için üretmeye devam ettiğini ifade eden Güllüoğlu, şöyle konuştu:

" Dörtyol'daki Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tesislerinde bulunan tesisi, sıvılaştırılmış doğal gaz terminaline dönüştürdük. Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) 2018 yılında hizmete açıldı, bu tesis doğal gaz arz güvenliğini sağlamak üzere sistemimize gaz basmaktadır. Bu projenin devreye girmesiyle beraber, mevcut akaryakıt terminalinin işlevsiz kalması sebebiyle söz konusu terminale akaryakıt terminalini de ekledik. Bu terminalimiz de bitmek üzere, bu terminalde de deneme çalışmaları başladı. 2021'in başında da devreye alınmış olacak. Ayrıca, acil durumlarda kullanılmak üzere 7 tane 25 megavatlık doğal gaz ve mazotla çalışabilen mobil santraller devreye aldık. Bunlar şu anda EÜAŞ'ın emrinde bulunmaktadır. Arıza ve deprem gibi acil durumlarda bu santraller 48 saat içinde devreye alınabilecek durumda, emre amade beklemektedir."

Güllüoğlu, bu projelerin dışında Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Afşin Elbistan Kömür Santrali'nde rehabilitasyon ve doğal gaz dönüşüm çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Afşin Elbistan Kömür Santrali'nde yardımcı yakıt olarak fuel-oilin doğal gaza dönüşmesinin önemli olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, "Biz geçtiğimiz ay Afşin Elbistan Kömür Santrali'ndeki bir üniteyi komple doğal gazda devreye aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde de geri kalanını tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Bunun dışında yüksek gerilim ölçü trafo imalatı yapıyoruz, şu ana kadar 2 binden fazla imalat yapıp Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye teslim ettik. Ayrıca, Ar-Ge Merkezi'nin kurulumu devam etmekte, sadece yüksek gerilim ölçü trafoları değil, yüksek gerilim kesicileri konusunda da ciddi çalışmalar yapacağız. Bunun yanı sıra biyogaz ve mikro HES türbinlerinde de tamamen bize ait tasarım ve imalat çalışmalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Güllüoğlu ayrıca, Diyarbakır fabrikasında, jeneratör imalat imkanının bulunduğunu ve "Hidro Elektrik Santral Bileşenlerinin Yerli Olarak Tasarımı ve Üretimi Projesi"nde (MİLHES) mevcut olan ve şu an kullanılan jeneratörün imalatının ve devreye alınmasının, TEMSAN'ın imkanlarıyla gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TEMSAN'ın 2017 ve 2018 yılı bilanço hesapları ibra edildi.

Yönetim Kurulu, Güllüoğlu, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TBMM KİT Komisyonu - Son Dakika Ekonomi


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