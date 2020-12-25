TBMM KİT Komisyonu Başkanı Savaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

TBMM KİT Komisyonu Başkanı Savaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 11:11
TBMM KİT Komisyonu Başkanı Savaş, AA'nın

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Savaş, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağ çıkarılmasını konu alan Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayla" başlıklı fotoğrafına oy veren Savaş, spor kategorisinde Siirt'te bir grup çocuğun, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynayarak stres attığı Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Savaş, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile Hilal" başlıklı, İstanbul'da akşam saatlerinde beliren hilalin, Büyük Çamlıca Camisi ile oluşturduğu görüntüye oy verdi.

AA'yı her yıl gerçekleştirdiği "Yılın Fotoğrafları Oylaması" için tebrik eden Savaş, "Fotoğrafların hepsi de birbirinden güzel, çok kıymetli ve değerli. Bu fotoğraflarda bir emek, o anı yakalamak için gözlem var. Tüm arkadaşları tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

AK Parti, Savaş, Kamu, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM KİT Komisyonu Başkanı Savaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459 lira sınırında Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Vale hizmetlerinde 1 Temmuz 2021'den sonra yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu olmayacak MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu
Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor         
10:48
Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi         
10:43
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Nihat Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu, "Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım" diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi         
10:03
Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Survivor 2021'in yayın günü belli oldu         
09:52
Sokak ortasında bıçaklı kavgaya karışan şüphelilerden pes dedirten savunma: Kendi kendilerini bıçakladılar Sokak ortasında bıçaklı kavgaya karışan şüphelilerden pes dedirten savunma: Kendi kendilerini bıçakladılar         
09:42
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
08:13
Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor         
08:09
ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada         
07:24
CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı         
07:23
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor         
23:01
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı         
21:47
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 11:15:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM KİT Komisyonu Başkanı Savaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei