TBMM KİT Komisyonu'nda BOTAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı hesapları görüşüldü - Son Dakika

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, 2016'nın sonundan itibaren yapılan yoğun altyapı yatırımları sayesinde, Türkiye'nin doğal gaz arz kapasitesinin 2017-2020 döneminde, yüzde 77 artışla günlük 339 milyon metreküp seviyesine ulaştığını söyledi.

BOTAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Özcan, burada yaptığı konuşmada, 2017'den sonraki hiçbir kış mevsiminde Türkiye genelinde doğal gaz kısıntısı ya da kesintisinin yaşanmadığını söyledi.

Bu yıl ocak döneminde rekorlar kırılan doğal gaz talebinin, altyapı yatırımları sayesinde sorunsuz şekilde karşılandığını dile getiren Özcan, "Günlük 280 milyon metreküplük doğal gaz talebi gördük. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği tahminleri her gün takip ettiğimiz için 310 milyon metreküpe kadar oluşabilecek doğal gaz talebini karşılayacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Doğal gaz depolaması bizim bu süreçte en büyük silahımız oldu. Örneğin Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama projesinde, 2017'deki 350 milyon metreküplük doğal gaz depolama kapasitesini bu yıl 1,2 milyar metreküpe taşımış olacağız." diye konuştu.

Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarına rağmen Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama projesindeki çalışmaların devam ettiğini, 2023'te doğal gaz depolama kapasitesinin 5,4 milyar metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

Doğal gazın Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Özcan, "Doğal gaz arzı sağlanan toplam yerleşim sayısı, 2016'da 331 civarındaydı, 2021 yılında ise 590 yerleşim yerine doğal gazın ulaştırılmasını hedefliyoruz. 2016'nın sonundan itibaren yapılan yoğun altyapı yatırımları sayesinde, Türkiye'nin doğal gaz arz kapasitesi 2017-2020 döneminde yüzde 77 artışla günlük 339 milyon metreküp seviyesine ulaştı." diye konuştu.

Karadeniz gazı

Özcan, Karadeniz gazının taşınması için 210 kilometrelik boru hattının mühendislik ve ekip çalışmalarının başladığını dile getirdi.

Bu konuda Türkiye Petrolleri ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden 210 kilometre diye bir soru gelebilir. Doğal gaz iletim sistemimizin hidrolik akış açısından en uygun bağlantı noktası Sakarya'dan başlıyor. Dolayısıyla doğal gazı Sakarya'ya taşımak için 210 kilometre uzunluğunda bir boru hattı çalışması gerçekleştireceğiz. 2023'ün ocak ayına kadar sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışmalarımıza start verdik. Deniz tarafında ise platform ve platformdan karaya kadar olan kısımda yaklaşık 155 kilometre civarında bir de deniz altı doğal gaz hattı kısmını yapacağız."

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra BOTAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.