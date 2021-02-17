TBMM KİT Komisyonu'nda Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun hesapları görüşüldü - Son Dakika

TBMM KİT Komisyonu'nda Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun hesapları görüşüldü

17.02.2021 17:53
TBMM KİT Komisyonu'nda Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun hesapları görüşüldü, System.String[]

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, 2020 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 22,68 milyon ton satılabilir kömür üretimi yapıldığını ve 13,42 milyon ton kömür satışı gerçekleştirildiğini belirterek, "2004 yılında 1 milyon ton seviyesinde olan yeraltı...

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, 2020 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 22,68 milyon ton satılabilir kömür üretimi yapıldığını ve 13,42 milyon ton kömür satışı gerçekleştirildiğini belirterek, "2004 yılında 1 milyon ton seviyesinde olan yeraltı işletmeciliği ile üretilen tüvenan kömür miktarı her yıl artırılarak 13 milyon ton düzeyine çıktı." dedi.

TKİ'nin 2017 ve 2018 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada 2003'ten bu yana 17 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere kömür temin edilmesi kapsamında, yılda yaklaşık 2 milyon haneye toplam 30 milyon ton kömür dağıtıldığını aktardı.

Denetim dönemlerinde kurumun 2017'de 172,9 milyon lira zarar ettiğini ancak 2018'de 198,8 milyon lira kar ettiğini anımsatan Erdoğan, "2019'da dönem karımız 100,96 milyon lira, 2020 sonunda ise tahmini 34,7 milyon lira kar beklentimiz var. Ayrıca, sahip olduğu kömür rezervleriyle enerji sektöründe ağırlıklı bir yeri olan kömürün yaklaşık yüzde 65'ini termik santrallere veren kurumda, artan enerji talebi ve arz güvenliği konusunda özel sektör yatırımlarına sahaları açmakta, santral kurma şartlı ihaleler düzenlemektedir." diye konuştu.

Erdoğan, proje çalışmaları tamamlanıp ticari işletmeye alınan ve devam eden projeler hakkında da bilgi verdi.

Şırnak asfaltit sahasında yapılan 3 adet 135 megavat gücündeki termik santralin üç ünitesinin de devreye alındığını, yılda ortalama 2,6 milyar kilovatsaat elektrik üretiminin gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bolu Göynük'te tamamlanan 2 adet 135 megavat gücündeki termik santral ticari işletmeye alındı, ayrıca Manisa Soma ve Deniş bölgesinde bulunan 153 milyon ton kömür rezervli sahada 510 megavatlık termik santral kurulumu 2019'da ocak ayında tamamlanarak ticari amaçla elektrik üretimine başladı. Yılda asgari 2,5 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşiyor. Eskişehir Mihalıççık'ta bulunan EÜAŞ ve kurum iştiraki Kömür İşletmeleri AŞ'ye ait sahalarla birlikte değerlendirilerek 290 megavatlık termik santral kurma şartlı ihale edilen sahada santral kurulumu tamamlandı. Saha ve santral TMSF'ye devredilmiş olup üretime geçilmesi için çalışmalar devam ediyor."

Kömür arama faaliyetleri

Erdoğan, 2004'te başlatılan Türkiye Linyit Rezervlerinin Geliştirilmesi ve Yeni Sahalarda Linyit Aranması Projesi kapsamında 8,3 milyar ton olarak bilinen linyit kömür kaynağının toplamda 19,32 milyar tona ulaştığını aktardı.

Kömür Etüt ve Arama faaliyetleri kapsamında, 2018'de 8 bin 321 metre ve 2019'da 15 bin 937 metre sondaj yapıldığını anlatan Erdoğan, 2020 sonu itibarıyla TKİ'nin 9 bin 479 metre sondaj gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bitümlü şeyl sahaları projesi

Erdoğan, 5 adet bitümlü şeyl sahasında Türkiye Petrolleri (TP) ile ortak, şeyl petrolü, sentetik gaz ve bitümlü şeyl yakıtlı termik santral kurularak elektrik üretiminin hedeflendiğini söyledi.

Bu hedef doğrultusunda 17 adet sondaj yapıldığı bilgisini veren Erdoğan, "Tüm sondaj karotlarının yarılama, fotoğraflama, karot tanımlama, kırma ve numune hazırlama işlemleri 2019'un kasım ayında sonlandırıldı. Çalışmalar ön fizibilite aşaması ile devam ediyor. Ön fizibilite çalışmalarına sahada yapılacak jeofizik, jeoteknik ve hidrojeolojik çalışmalarla devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TKİ'nin 2017 ve 2018 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TBMM KİT Komisyonu'nda Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun hesapları görüşüldü - Son Dakika Ekonomi


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