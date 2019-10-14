Son Dakika Haberleri: TBMM KİT Komisyonu üyeleri Aksaray'da
Son Dakika Ekonomi TBMM KİT Komisyonu üyeleri Aksaray'da

TBMM KİT Komisyonu üyeleri Aksaray'da

49 dakika önce

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeleri, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

TBMM KİT Komisyonu üyeleri Aksaray'da, System.String[]

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeleri, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Komisyon üyelerini, Sultanhanı Kervansarayı'nda Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak karşıladı.

Solak, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Yaşar başkanlığındaki KİT Komisyonu üyelerine, Sultanhanı Kervansarayı restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tarihi hanı ziyaret eden heyet, buradan Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ne geçti.

Tesiste, heyete Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ yetkilileri tarafından bir sunum yapıldı.

Sunumda tesisin dünyada kapasite bakımından tuz yapıları içine inşa edilen en büyük doğal gaz depolama alanı olduğu belirtildi.

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin Türkiye'nin gaz arz güvenliğinde kritik rol oynayacağı vurgulanan sunumda, iki bölümden oluşacak tesisin ilk kısmında 12 yer altı gaz depolama kavernası (suni mağara) bulunduğu ve mevcutta 680 milyon metreküp kapasiteye ulaşan tesisin tam kapasite devreye girmesiyle 1,2 milyar metreküplük gazın depolanabileceği ifade edildi.

Sunumda ayrıca Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında yapılan ikinci bölümde ise inşa edilecek 40 adet kavernada 4,2 milyar metreküplük doğal gaz depolanabileceği kaydedildi.

Böylece söz konusu iki tesiste, 2023'e kadar Türkiye'nin toplam gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelecek 5,4 milyar metreküplük gaz depolanmış olacağı belirtildi.

Sultanhanı, Tuz Gölü, Aksaray, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız
Makrobat sistemiyle traktörler yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışıyor 1 milyon lira yatırımla açtıkları solucan gübresi fabrikasında işler askıya alındı Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:54:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM KİT Komisyonu üyeleri Aksaray'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]