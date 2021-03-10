TBMM KİT Komisyonunda DHMİ Genel Müdürlüğünün 2017-2018 hesapları görüşüldü - Son Dakika

TBMM KİT Komisyonunda DHMİ Genel Müdürlüğünün 2017-2018 hesapları görüşüldü

10.03.2021 19:21
TBMM KİT Komisyonunda DHMİ Genel Müdürlüğünün 2017-2018 hesapları görüşüldü, System.String[]

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

TBMM KİT Komisyonu, DHMİ Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yılı hesap ve işlemlerini görüşmek üzere toplandı.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, komisyon üyelerine yaptığı sunumda, Türk sivil havacılık sektörünün altyapısını oluşturan tesis ve donanımıyla, 1933'ten bu yana değişik isim ve statülerle hizmetlerini yürüten kuruluşun, 1984'ten itibaren faaliyetlerini Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak sürdürdüğünü söyledi.

Genel Müdürlükçe yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik hava sahası ve 75 bin kilometrelik kontrollü uçuş yolu şebekesi dahilinde uçuşların, emniyetli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik hava seyrüsefer hizmetleri yerine getirildiğini anlatan Keskin, şöyle konuştu:

"Hava ulaşımı sektörü Kovid-19 pandemisi etkilerinin en çok hissedildiği sektörlerden birisi oldu. Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hava ulaşımında geçen yıl mart ayından itibaren kısıtlamaya gidildi. Alınan tedbirlerin doğal sonucu olarak dünya genelinde uçak ve yolcu trafiğinde yüksek oranda düşüşler yaşandı. 2019'da 2 milyon 34 bin 430 olan uçak trafiği yüzde 48 azalışla 1 milyon 57 bin 247, 208 milyon 911 bin 338 olan yolcu trafiği yüzde 61 azalışla 81 milyon 657 bin 70 olarak gerçekleşti. Avrupa'da yolcu trafiğinde ortalama yüzde 74 azalış yaşanırken ülkemizde bu oran yüzde 61 oldu. Türkiye ACI kesin olmayan verilerine göre, yolcu trafiğinde Avrupa'da 3'üncü, dünyada 9'uncu sıraya yükseldi."

Keskin, koronavirüs aşısının da etkisiyle 2021 yılında 1 milyon 447 bin 861 uçak ve 123 milyon 26 bin 132 yolcu trafiği, 2022'de 1 milyon 799 bin 929 uçak ve 178 milyon 761 bin 572 yolcu trafiği, 2023 yılında 2 milyon 79 bin 562 uçak ve 203 milyon 679 bin 26 yolcu trafiği öngörüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında hizmet veren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ile kişi ve kuruluşlara tahsisli mahallere ait geçen yılın nisan, mayıs, haziran dönemi için üç aylık ve 1 Temmuz 2020-31 Aralık 2020 dönemi için altı aylık düzenlenerek vadesi ötelenen kira tutarlarının iptal edildiğini anımsatan Keskin, "Belirtilen döneme ait kira bedeli faturaları iptal edilen bu kiracılara tahsisli mahaller için 2021 ve 2022 dönemine ait kira bedellerine 2 yıl boyunca yüzde 50 indirim uygulanmaya başlandı." diye konuştu.

Keskin, aynı kararla Kovid-19 salgınının havacılık sektöründe yarattığı olumsuz finansal etkilerin en aza indirilmesi ve kamu hizmetinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi için havalimanı/terminal işleticisi şirketlerle yapılan sözleşmelere ilişkin gerekli tedbirlerin alındığının da altını çizerek, 2021 yılı havalimanı ücret tarifelerine artış yapılmayarak sektörün destekleneceğini kaydetti.

DHMİ'nin yatırımları hakkında bilgi veren Keskin, Çukurova Havalimanı Projesi'nin üst yapı tesislerinin yapımı ve altyapı tesislerinin yapımı olmak üzere iki kısım halinde gerçekleştirildiğini söyledi. Keskin, Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği AŞ firmasına ihale edilen "Çukurova Havalimanı Üst Yapı Tesislerinin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması, Havalimanının İşletilmesi ve Devri" işinin yer tesliminin 8 Ocak'ta yapıldığını belirterek, proje tutarı 478 milyon 92 bin lira olan ve fiziki gerçekleşmesi yüzde 92,31 olan Çukurova Havalimanı Altyapı Tesisleri Yapımı işinin, 2021 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle kuruluşun kar edemediğine dikkati çeken Keskin, 2020 yılı rakamlarının kesinleşmediğini söyledi.

DHMİ Genel Müdürlüğü yatırımlarının nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarında yıllar itibarıyla çok ciddi artışlar gerçekleştiğini vurgulayan Keskin, 2020 yılında 26 ana proje, 50 alt proje için 587 milyon 260 bin lira ödenek tahsis edildiğini, sene içinde alınan 241 milyon lira ek ödenekle toplam ödeneğin 828 milyon 370 bin lira olduğunu anlattı.

Keskin, yıl sonunda 765 milyon 899 bin lirayla yüzde 92,46 harcama gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Kuruluşumuza 2021 yılında 24 ana ve 49 alt proje için toplam 635 milyon 862 bin lira ödenek tahsis edilmiştir." dedi.

Komisyon üyelerinin, İstanbul Havalimanı işletmecilerine salgın nedeniyle ödeme yapılacağı iddialarını hatırlatması üzerine Keskin, "İstanbul Havalimanı için DHMİ yolcu gelir garantisi ödemeyecek, şirketin de kira ödemesi yapmayacağı ara döneme belirlendi. Bu dönemin sonunda karşılıklı mahsuplaşma yapılacak. Sektöre verdiğimiz nakdi destek yoktur. Süre uzatımı ve kira ötelemesi yapıldı." diye konuştu.

Daha sonra DHMİ Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Uçak, Kamu, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM KİT Komisyonunda DHMİ Genel Müdürlüğünün 2017-2018 hesapları görüşüldü - Son Dakika


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