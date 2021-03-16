TBMM KİT Komisyonunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2017-2018 hesapları görüşüldü - Son Dakika

TBMM KİT Komisyonunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2017-2018 hesapları görüşüldü

16.03.2021 19:45
TBMM KİT Komisyonunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2017-2018 hesapları görüşüldü, System.String[]

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, 2017'de yaklaşık 2,2 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında yüzde 97'si ihracattan olmak üzere 880 milyon dolar gelir sağlandığını belirterek, "2018'de 2,45 milyon ton ürün satışı ile ilk defa 1 milyar doların üzerinde satış geliri elde edildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, 2017'de yaklaşık 2,2 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında yüzde 97'si ihracattan olmak üzere 880 milyon dolar gelir sağlandığını belirterek, "2018'de 2,45 milyon ton ürün satışı ile ilk defa 1 milyar doların üzerinde satış geliri elde edildi. Böylece dünya bor sektöründe liderlik yüzde 59'a yükseltildi." dedi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Keleşer, burada yaptığı konuşmada, dünya bor rezervlerinin 4,5 milyar ton seviyesinde bulunduğunu, Türkiye'nin bu rezervlerin yüzde 73'üne sahip olduğunu anımsattı.

Dünyada bor konusunda arz fazlasının bulunduğuna dikkati çeken Keleşer, "Rezerv varlığı önemlidir ancak yıllık tüketimin yaklaşık 4 milyon ton olduğu düşünüldüğünde mevcut rezervler bin yıl yetecek durumdadır. Türkiye, bu tüketim değerleri ile yaklaşık 700 yıl tek başına tüm talebi karşılayacak olmasına rağmen dünyanın diğer bölgelerindeki rezervler 300-400 yıl boyunca tüm dünyanın talebini karşılayacak durumdadır." şeklinde konuştu.

Keleşer, dünyadaki bor kurulu kapasitesinin ise 5,7 milyon ton seviyesinde tahmin edildiğini, bu kapasitenin 2,7 milyon tonunun Türkiye'de bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'de borun durumu

Türkiye'nin bugün sadece rezervde değil, üretim ve satışta da dünya bor sektöründe birinci sırada yer aldığını ifade eden Keleşer, şöyle konuştu:

"Dünya bor pazarının parasal büyüklüğü yıllar içinde değişim gösterdi. Mevcut durumda bu büyüklük 1,5 ile 1,8 milyar dolar arasında bulunuyor. Eti Maden, dünya bor piyasasında yüzde 57 pazar payına sahip ve 2005'ten itibaren dünya lideri olmasına rağmen tekel konumda değildir. En büyük rakibi ABD, Şili, Arjantin gibi ülkelerdir. Bu üreticilerle rekabet içindeyiz, ayrıca pazar sadece bor üreticileriyle değil, aynı zamanda ikame ürünlerle de rekabeti gerektiriyor. Bölgesel olarak en yoğun tüketim Asya'dan sonra Kuzey Amerika, Avrupa ve Güney Amerika'da. Ülkemizde son dönemde bor içeren temizlik ürünleri satışındaki artış bor tüketimine de yansıdı. Bor üretimimiz ve tüketimimiz artış gösterdi."

Keleşer, 2017 ve 2018 yıllarında kuruluşun rekorlara imza attığını söyledi.

Eti Maden'in 100'den fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracat ve dünyada birçok noktada lojistik operasyonlarıyla küresel bir şirket konumunda olduğunu dile getiren Keleşer, "2017'de yaklaşık 2,2 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında yüzde 97'si ihracat gelirlerinden olmak üzere 880 milyon dolar satış gelirine ulaşıldı. 2018'de 2,45 milyon ton ürün satışı ile ilk defa 1 milyar dolar üzerinde satış geliri elde edildi. Böylece dünya bor sektöründe liderlik yüzde 59'a yükseltildi." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yapılan yaklaşık 1,2 milyar dolar yatırımla kuruluşun 2,7 milyon ton seviyesinde bor üretim kapasitesine ulaştığının altını çizen Keleşer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de yıllar içinde müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilen ürün portföyünde 22 adet farklı bor ürünü oluştu. 2019'da 2,04 milyon ton, 2020'de ise 1,68 milyon ton rafine bor ürün üretimi gerçekleştirildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının düşen sanayi üretimi sonucu küresel bor üretiminde düşüş yaşandı. Türkiye'nin 2020'de bor ürünleri satışı karşılığında yaklaşık 657 milyon dolar gelir elde etti. 2021'de ise müşteri talepleri dikkate alındığında yaklaşık 2,6 milyon ton ile bugüne kadar yapılan en yüksek üretim miktarına ulaşılması hedefleniyor."

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, 2017 ve 2018 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

Maden İşletmeleri, Eti Maden, TBMM, Bor, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM KİT Komisyonunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2017-2018 hesapları görüşüldü - Son Dakika


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