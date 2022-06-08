TBMM KİT Komisyonunda İller Bankasının 2019-2020 hesapları görüşüldü - Son Dakika
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TBMM KİT Komisyonunda İller Bankasının 2019-2020 hesapları görüşüldü

08.06.2022 17:12
TBMM KİT Komisyonunda İller Bankasının 2019-2020 hesapları görüşüldü

İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, bu yıl içerisinde afet yönetimi, yenilenebilir enerji, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir ulaşım alanlarında kullanılmak üzere ilave 22 milyar lira kredi temini yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, bu yıl içerisinde afet yönetimi, yenilenebilir enerji, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir ulaşım alanlarında kullanılmak üzere ilave 22 milyar lira kredi temini yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

İller Bankasının 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Yusuf Büyük, burada yaptığı konuşmada, İller Bankası'nın kurulduğu günden bugüne şehirlerin gelişmesinde önemli görevler üstlenip, ülkenin kalkınmasında aktif rol oynadığını söyledi.

Büyük, güçlü finansal yapıları, öz kaynakları ve uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı destekle şehirlerin yaşanabilirliğini artıran ve insan hayatına değer katan projeler ürettiklerini belirterek, "Sadece kendi kredi mekanizmaları ile değil Avrupa Birliği hibeleri ile kredilerinin birlikte harmanlandığı karma finansman modeli ile de yerel yönetimlere destek oluyoruz. Güvenli ve sağlıklı suya tam erişim için içme suyu arıtma tesisleri yapıyoruz. Atık su arıtma tesislerimizle çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi alanlarda projeler üreterek karbon emisyonlarını azaltıyor, böylece çevremizin korunmasına destek oluyoruz. Ayrıca sağladığımız destekle yerel yönetimlerimizin enerji maliyeti yükünü de düşürüyoruz." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin enerji ve iklim hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol oynayan yerel yönetimlerin, bu yeni gündemini takip edip, iş süreçlerini güncellediklerini anlatan Büyük, "58 milyar liralık uluslararası proje portföyümüzle 45 ilimizle 570'den fazla projeye finansman desteği sağladık. Temin ettiğimiz uzun vadeli ve düşük faizli dış finansman ile yerel yönetimlerimizin kredi kabiliyetini artırarak, yeni yatırımların önünü açıyor, kısa vadeli döviz girişi sağlayarak ekonomimizin canlanmasına katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşleri doğrultusunda yeni dış finansman kaynaklarını Türkiye'ye getirmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu yıl içerisinde afet yönetimi, yenilenebilir enerji, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir ulaşım alanlarında kullanılmak üzere ilave 22 milyar lira kredi temini yapılması öngörülmektedir. Bu tutarın 4, 2 milyar lirası yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı için planlanmış, uluslararası kuruluşlarla görüşmelerde son aşamaya gelinmiştir. Uluslararası proje portföyü sadece geleneksel içme suyu ve kanalizasyon sektörü ile sınırlı kalmayıp, çevresel altyapıdan, akıllı ve dirençli şehirlerle iklim değişikliğinden sosyal kalkınmaya, afet risklerinin azaltılmasından sürdürülebilir ulaşıma kadar, yeni ve yenilikçi alanları kapsayacak şekilde genişlemektedir."

Kovid-19 salgını sürecinde gelir kaybına uğrayan deprem, yangın ve sel gibi afetlerden etkilenen yerel yönetimlere mali ve teknik destekler verdiklerini dile getiren Büyük, ayrıca olası afetlerde altyapıları yenilemek için ekipman envanterini genişletip, mobil araçlarını da müdahaleye her an hazır hale getirdiklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından İller Bankasının 2019-2020 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.

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Kaynak: AA

İller Bankası, Yusuf Büyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM KİT Komisyonunda İller Bankasının 2019-2020 hesapları görüşüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM KİT Komisyonunda İller Bankasının 2019-2020 hesapları görüşüldü - Son Dakika
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