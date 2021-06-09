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TBMM KİT Komisyonunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün, 2017-2018 hesapları görüşüldü - Son Dakika

TBMM KİT Komisyonunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün, 2017-2018 hesapları görüşüldü

09.06.2021 18:11
TBMM KİT Komisyonunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün, 2017-2018 hesapları görüşüldü, System.String[]

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'nin, 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları görüşüldü.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'nin, 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları görüşüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, TBMM KİT Komisyonunda yaptığı sunumda, Genel Müdürlüğün 3'ünde otorite olmak üzere, 8 temel alandaki faaliyetlerini 7 gün 24 saat esasıyla, aralıksız sürdürdüğünü anlattı.

Ünüvar, komisyon üyelerine Genel Müdürlüğün hizmetleri hakkında bilgi verdi. Ünüvar, Türk boğazları ve Marmara Denizi bölgesinde, tüm denizlerde gemi kurtarma hizmeti, denizden ve karadan müdahaleyle tahlisiye (can kurtarma) hizmeti, Bakanlığın görevlendirmesi kapsamında deniz kirliliğine hazırlıklı olma, müdahale etme ve bu konuyla ilgili eğitimleri vermek üzere Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Hizmeti Merkezi'nin işletilmesi hizmetlerini verdiklerini söyledi.

Türk boğazlarında seyir emniyetinin artırılmasına yönelik temel etken olan kılavuzluk hizmetleri kapsamında, kılavuz kaptan alma oranının İstanbul Boğazı'nda son 15 yıl ortalaması yüzde 58,9'ken, 2020'de yüzde 64,5 olarak gerçekleştiğini bildiren Ünüvar, Çanakkale Boğazı'nda ise son 15 yıl ortalamasının yüzde 46'dan 2020'de yüzde 50,4'e yükseldiğini kaydetti.

Genel Müdürlük tarafından geçen yıl 15 gemi kurtarma, 5 bin 349 römorkör refakat, 2 çevre kirliliğine müdahale, 141 tahlisiye-can kurtarma, 6 bin 468 römorkörcülük ve 9 çeki hizmeti verildiğini dile getiren Ünüvar, kuruluşun yatırım gerçekleştirme oranının 2019'da yüzde 92, 2020'de ise yüzde 99 seviyesinin üzerine çıktığını ifade etti.

Ünüvar, "2003'te yurt dışı kaynaklı olarak kurulan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, 2017'de HAVELSAN ile radar ve elektro optik sistemlerini sağlayan alt yüklenicisi ASELSAN'a ihale edilen Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Yükseltme Projesi'yle kuruluşumuzun katkılarıyla yerli ve milli olarak yenilenerek, 2021 yılı içinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır." bilgisini paylaştı.

Kuruluşun 2019'da 1 milyar lira, 2020'de ise 1,245 milyar lira kar elde ettiğini belirten Ünüvar, kurumlar vergisi, temettü, hasılat payları ve fon ödemelerini içeren kamuya aktarılan toplam kaynak tutarının 2019 için 963 milyon lira ve 2020 için 1,19 milyar lira olduğunu vurguladı.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tezel de konuşmasında, kuruluşun 1993'te özelleştirme kapsamına alınarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlandığını, bu tarihten itibaren kuruluşun faaliyetlerinin büyük bir kısmının özelleştirildiğini veya devredildiğini anımsattı.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edilirken, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'nin 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları genel görüşe sunuldu.

Denizcilik, Türkiye, Türk, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM KİT Komisyonunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün, 2017-2018 hesapları görüşüldü - Son Dakika


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