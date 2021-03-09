TBMM KİT Komisyonunda, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün hesapları görüşüldü - Son Dakika

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, dışa bağımlılığı bitirecek teknolojik yatırımlar yapma hedefleri olduğunu belirterek, "Her geçen gün yeni teknolojilere yatırım yaparak ürün çeşitliliğimizi çoğaltıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjetik malzeme üretimini çok şükür yüzde yüz 100 milli teknoloji ve yerli sermayeyle gerçekleştirmiş bulunmaktayız." dedi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, MKEK Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yılı hesapları görüşüldü.

Akdere, burada yaptığı konuşmada, "yapılmayanı yapmak" anlayışıyla Ar-Ge çalışmalarına odaklandıklarının altını çizerek, "Her geçen gün yeni teknolojilere yatırım yaparak ürün çeşitliliğimizi çoğaltıyoruz." diye konuştu.

Savunma sanayisine yönelik yatırımlarını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde millileştirme stratejisine uygun bir biçimde sürdürdüklerini belirten Akdere, "Bu kapsamda 2020 yılına ait 175 milyon lira yatırım ödeneğinin tamamını kullanarak yatırım bütçe hedefinde yüzde 100'lük bir gerçekleştirme oranı yakalanmıştır. Geçen yıl yeni çelikhane yapımı, hurda ve gemi söküm tesislerinin modernizasyonu, patlayıcı depolarının iyileştirilmesi ve dövme presi modernizasyonu gibi önemli projeler tamamlanmış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Akdere, 200'ü aşkın Ar-Ge projesini tamamladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu projelerin büyük bir bölümü Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girmiş olup seri üretimimiz de devam etmektedir. Kurumumuzca halen toplam bütçesi 530 milyon lira olan 84 Ar-Ge projesinin 11'i sözleşmeli, 73'ü de öz kaynak olarak yürütülmektedir. Bütçenin yüzde 38'i Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK gibi kurum dışı kuruluşlarca da desteklenmektedir."

Hedeflerinin dışa bağımlılığı bitirecek teknolojilere yatırım yapıp, TSK ve güvenlik güçlerinin tüm ihtiyaçlarını milli ile yerli imkanlarla kayıtsız şartsız karşılayarak üretim altyapısını her zaman harbe hazır tutmak olduğunu vurgulayan Akdere, "Her geçen gün yeni teknolojilere yatırım yaparak ürün çeşitliliğimizi çoğaltıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjetik malzeme üretimini çok şükür yüzde 100 milli teknoloji ve yerli sermayeyle gerçekleştirmiş bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Hurdalarla, ithal etmeden, namlu ve dövme çeliğimizi üretiyoruz"

Akdere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından altı ayda bir güncellenen, Londra Borsasına bağlı çeşitli kategorilerde hurda bedel listeleri olduğunu hatırlatarak, "Bu hurdaların katma değeri, malumunuz bizim kendi içimizde, bünyemizde ağır silah fabrikamız var, ağır silah fabrikamızda da namlularımızı kendimiz üretiyoruz. Buradan elde ettiğimiz hurdalarla, namlu üretimimizi, ingotlarımızı ve dövme çeliğimizi, biz artık yurt dışından ithal etmeden kendimiz üretmekteyiz." diye konuştu.

"Dijital MKE" adıyla yaptıkları Ar-Ge programıyla, daha verimli olmak için çalışma yürüttüklerini aktaran Akdere, vakıf ve derneklere hurda bağışı yapılmadığını söyledi.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra MKEK'nin hesapları ibra edildi.