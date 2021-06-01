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TBMM KİT Komisyonunda Mili Piyango İdaresinin 2017-2018 hesapları ibra edildi - Son Dakika

TBMM KİT Komisyonunda Mili Piyango İdaresinin 2017-2018 hesapları ibra edildi

01.06.2021 19:50
TBMM KİT Komisyonunda Mili Piyango İdaresinin 2017-2018 hesapları ibra edildi, System.String[]

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

MPİ Genel Müdürü Vekili Bekir Yunus Uçar, komisyonda yaptığı sunumda, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İdarenin 2017-2018 yıllarında, 5'i özel çekiliş (yılbaşı çekilişi dahil) olmak üzere 33 piyango çekilişi yaptığını anlatan Uçar, bu dönemdeki sayısal oyun çekilişi sayısının 233 olduğunu bildirdi.

Uçar, idare tarafından kamuya doğrudan ve dolaylı olarak 2017'de 1 milyar 394 milyon lira, 2018'de ise 1 milyar 585 milyon lira kaynak sağlandığını kaydetti.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen internet sitelerine erişimin engellenmesi amacıyla bu sitelerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirildiğini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Söz konusu kanun hükümleri çerçevesinde, idaremiz ile BTK arasındaki iş birliği ve koordinasyona ilişkin yasal çerçevenin açık ve net bir şekilde ortaya konularak uygulamaya ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla, anılan kurum yetkilileriyle değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Yapılan bu toplantılar sonucunda, idaremizce tespit edilen sitelerin yurt içi veya yurt dışı kaynaklı olup olmadığının belirlenmesi, yurt dışı kaynaklı olan internet adreslerinin 'bim.org.tr' üzerinden oluşturulan online iletişim kanalı aracılığıyla BTK'ya bildirilmesi, yurt içi kaynaklı olan internet adreslerinin ise idaremizce yeterli şüphe oluştuğuna karar verilmesi halinde, yapılan tespitlerin, belgelendirilmek suretiyle bir üst yazıyla anılan kuruma gönderilmesi hususlarında görüş birliğine varılmıştır. Uygulama, belirtilen esaslar çerçevesinde etkin bir şekilde yürütülmekte olup, idaremizce yasadışı oyun oynattığı tespit edilen binlerce internet sitesine erişim BTK tarafından engellenmiştir."

680 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesi ile şans oyunlarına ilişkin lisansın 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonuna (TVF) verildiğini hatırlatan Uçar, gerçekleştirilen ihale sonucunda, Ağustos 2019'da TVF ile Sisal-Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ arasında hizmet alım sözleşmesi imzalandığını anlattı.

Uçar, idarenin, lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun yürütülmesini izleme ve denetleme görevinde yetkili olduğuna işaret etti.

Bekir Yunus Uçar, idarenin, karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve benzeri piyangoların tertiplenmesine izin vermek, bunları izlemek ve denetlemek, bunlara ait esasları belirlemek, internet ortamında yasa dışı olarak şans oyunları oynatan siteleri tespit ederek bunlara erişimin engellenmesi amacıyla kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak gibi, mevcut görevlerini aynen yürütmeye devam ettiğini söyledi.

Piyango ve diğer sayısal oyun çekilişleri yayın haklarının, rekabet ortamında ülke genelinde yayın yapan televizyon kanallarıyla anlaşma yapılmasına imkan tanıyacak şekilde sağlanmasına yönelik Sayıştay önerisine ilişkin ise Uçar, "Bu konuda bir kanun tasarı taslağı hazırlamış bulunmaktayız ve Bakanlığımıza bir taslak olarak arz ettik. Takibini yapıyor olacağız." dedi.

Komisyonda milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, "İdareden herhangi bir maaş alıyor musunuz?" sorusu üzerine, idarede vekaleten görevlendirmeyle çalıştığını, herhangi bir ad altında ücret almadığını kaydetti.

Yüklenicin işi bırakması halinde bu duruma hazırlık için altyapı ve programlamaya ilişkin bir çalışma olup olmadığı sorulduğunda ise Uçar, idarenin, bütün oyunlarını dijital olarak yerli ve milli yazdırdığını, kodlarıyla birlikte bilgi işlem sisteminde bulunduğunu vurguladı. Uçar, oyunlarda herhangi bir aksama veya kesinti olması halinde idarenin bir hafta içerisinde entegrasyonu yapabileceğini ve oyunlara devam edilebileceğini ifade etti.

Toplantıda MPİ'nin 2017 ve 2018 hesap dönemlerine ilişkin bilançoları ve gelir tabloları ibra edildi.

oyunlar, Milli, Kamu, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TBMM KİT Komisyonunda Mili Piyango İdaresinin 2017-2018 hesapları ibra edildi - Son Dakika Ekonomi


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