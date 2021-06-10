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TBMM KİT Komisyonunda TCDD Genel Müdürlüğünün 2017-2018 hesapları görüşüldü - Son Dakika

TBMM KİT Komisyonunda TCDD Genel Müdürlüğünün 2017-2018 hesapları görüşüldü

10.06.2021 17:45
TBMM KİT Komisyonunda TCDD Genel Müdürlüğünün 2017-2018 hesapları görüşüldü, System.String[]

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları görüşüldü.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları görüşüldü.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TBMM KİT Komisyonunda yaptığı sunumda, kalkınmanın ve modernleşmenin vazgeçilmez unsurlarından birisi olan demir yollarının çağın gereklerine uygun olarak yaygınlaştırılması ve taşımacılık hacmindeki payının artırılması amacıyla yoğun bir çaba yürütüldüğünü söyledi.

Son 18 yılda demir yolu sektörüne toplam 202 milyar lira yatırım yapıldığını dile getiren Uygun, bu yatırımın 122 milyar lirasının TCDD Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildiğini bildirdi.

Demir yolu tren işleticisi belgesi alan özel sektör firmalarına Türkiye'deki demir yolu altyapısı üzerinde yük ve yolcu trenleri işletebilme imkanı sağlandığını belirten Uygun, demir yolu sektörünün kamu kanadının yeniden yapılandırılarak taşımacılık ile altyapı ve trafik yönetiminin birbirinden ayrıldığını anlattı.

Uygun, 1213 kilometresi yüksek hızlı, 11 bin 590 kilometresi konvansiyonel olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometrelik demir yolu ağıyla işletmecilik yapıldığını kaydeden Uygun, 2003'te 10 bin 959 kilometre olan demir yolu uzunluğunun, yüzde 17 artışla 2020 yılı sonu itibarıyla 12 bin 803 kilometreye çıktığını belirtti.

Türkiye'nin Çin'den sonra en fazla demir yolu inşaatı devam eden ve planlayan ülke konumuna geldiğini vurgulayan Uygun, Yüksek Hızlı Tren (YHT) işletmeciliğine geçilmesiyle şehirlerin ekonomik ve sosyal hayatında önemli değişimler meydana geldiğini söyledi.

"Ankara-Sivas YHT'deki test sürüşleri ve sertifikasyon çalışmaları sürüyor"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Uygun, "Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattındaki test sürüşleri ve sertifikasyon çalışmaları devam ediyor. Test ve sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ilk seferini gerçekleştireceğimiz Ankara-Sivas YHT Projesi tamamlandığında mevcut demir yoluyla 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saat olacak." diye konuştu.

Ankara-İstanbul yüksek hızlı demir yolu hattının Pamukova-Sapanca kesiminde yer alan ve toplam uzunluğu 34 kilometre olan yüksek hızlı tren hattı yapım çalışmalarının 3 kesim halinde devam ettiğini dile getiren Uygun, "14 kilometrelik Doğançay Ripajındaki test ve sertifikasyon çalışmalarımızı tamamlayarak haziran itibarıyla hizmete alacağız." dedi.

Uygun, "5 bin 773 metrelik T26 tünelini 2022'de, 12 kilometrelik Doğançay Ripajını ise 2023'te tamamlamayı hedefledik. Bu kesimlerdeki çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul arası seyahat süresinde yaklaşık 35 dakikalık kısalma meydana gelecektir." ifadelerini kullandı.

Yüksek hızlı tren hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği saatte 200 kilometre hıza uygun hızlı tren hatları inşa edildiğini söyleyen Uygun, bu kapsamda Bursa-Bilecik, Ankara-İzmir, Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice-Mersin-Adana, Adana-Osmaniye-Gaziantep olmak üzere toplam 2 bin 661 kilometre hızlı tren hattı ve 357 kilometre konvansiyonel demir yolu hattında yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Uygun, Ankara-İzmir arasında planlanan hızlı tren hattındaki altyapı yapım işlerine devam ettiklerini anlatarak, "Projenin tamamlanmasıyla Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi ise 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

YHT'lerle Konya-Karaman arasındaki 1 saat 13 dakika olan seyahat süresini 40 dakikaya düşüreceklerini ifade eden Uygun, "Projenin devamı olan 135 kilometrelik Karaman-UIukışla kesimindeki yoğun çalışmalarımız yüzde 76 fiziki ilerlemeyle devam ediyor. Bu kesimi de 2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

"Milli hızlı tren çalışmalarımız devam ediyor"

Ali İhsan Uygun, yürütülen demir yolu projeleriyle eş zamanlı olarak ihtiyaç duyulacak setlerin temini için TÜRASAŞ bünyesinde milli hızlı tren çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, yeni yüksek hızlı ve hızlı tren hatları inşa ederken, mevcut hatların yenileme ve modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Milli Sinyalizasyon Sistemi'nin kurulum çalışmalarının 750 kilometrelik güzergahta devam ettiğini dile getiren Uygun, "Elektrifikasyon ve sinyalizasyon projelerimizin taşıma maliyetlerinin azaltılması ve hat kapasitesi artışı yanında ekonomik ve sosyal etkileri de oldukça fazladır." diye konuştu.

Uygun, serbestleşmeyle 2020'de demir yolu yük taşımacılığında özel sektörün payının yüzde 14'lere ulaştığını bildirdi.

"Marmaray'dan bugüne kadar 542 milyon yolcu taşındı"

Asya ile Avrupa kıtasını boğazın altından birleştiren Marmaray'ın 76 kilometrelik Gebze-Söğütlüçeşme/Kazlıçeşme-Halkalı kesiminde bugüne kadar 542 milyon yolcunun seyahat ettiğini kaydeden Uygun, "Günlük 285 seferle yaklaşık 370 bin kişinin seyahat ettiği Gebze-Halkalı banliyö tren hattının hizmete alınmasıyla 185 dakikada kat edilebilen mesafe 115 dakikaya indi." dedi.

Serbestleşme sonrası oluşan yeni yapının, sektörün aktörleri arasında eşgüdümün sağlanmasını, işletmeciliğin daha kontrollü yapılmasını gerektirdiğini Uygun, karlı ve verimli işletmecilik yapılmasının yanında emniyet ve güvenliği geliştirmek için yeni adımlar attıklarını anlattı.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından TCDD Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yıllarına ilişkin hesapları, TBMM KİT Komisyonunca ibra edilirken, bağlı ortaklıklarının hesapları genel görüşe sunuldu.

Türkiye, Ankara, Kamu, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TBMM KİT Komisyonunda TCDD Genel Müdürlüğünün 2017-2018 hesapları görüşüldü - Son Dakika Ekonomi


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