TBMM KİT Komisyonunda TOKİ'nin 2017-2018 yılları hesapları görüşüldü

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 2020 yılında 31 bini fiili, 100 bini de kura ile olmak üzere toplam 131 bin konutun satışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

TOKİ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin bilançoları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu toplantısında görüşüldü.

Bulut, komisyonda yaptığı sunumda, 2017-2018 yıllarına ait hesap ve işlemleri ile 2020 yılında hayata geçirilen ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Salgına rağmen sağlık şartlarına uyarak şantiyelerde inşaat faaliyetlerine ara vermeden özveriyle çalıştıklarını, binlerce vatandaşa iş imkanı sunduklarını ifade eden Bulut, kentsel ve sanayi dönüşüm projeleri ile şehirleri yenilediklerini, kaliteli ve güvenli konut stokunu artırarak daha yaşanabilir alanlar oluşturduklarını vurguladı.

Bulut, kamunun ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik, spor ve sanayi siteleri gibi hizmet binalarının inşasının da hızla devam ettiğine dikkati çekti.

Salgına rağmen TOKİ'nin başarılarla dolu bir yıl geçirdiğini belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Yıllık ortalama 50 bin olan konut üretimini 2020 yılında 100 bine yükselttik. Bu yılın ilk 5 ayında 59 bin konut rakamına ulaştık. 2020 yılında bütün olumsuzluklara rağmen 33,5 milyar liralık yaklaşık 100 bin konut ve sosyal ünitelerin ihalesini gerçekleştirdik. İhale edilen konut sayısı günlük yaklaşık 300'ü buldu. Geçtiğimiz yıl 323 olan aktif şantiye sayımız bugün 600'ün üzerine çıktı. 13 milyar 356 milyon lirası hak ediş olmak üzere toplamda 15,8 milyarlık ödeme gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 5 ayında ödediğimiz hakkediş miktarı 9 milyar liradır. Tahminlerimize göre bu yıl toplam da 30 milyarın üstünde bir ödeme gerçekleştirdik.Yaklaşık 200 sektörün üretimini canlı tutarak hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağladık. Yatay mimariyi esas alan 50 ve 100 bin kapsamındaki sosyal konutların inşaatı hızla devam ederken, bitenlerin teslimlerini gerçekleştiriyoruz. 1 milyon konut rakamı aşılarak ihale sürecindeki projelerimizle birlikte 1 milyon 35 bin konut, 24 bin 236 sosyal donatı rakamına ulaştık."

Deprem bölgelerine yatırım

2020'de salgının yanında deprem ve sel felaketleriyle de uğraştıklarını, 24 Ocak 2020'de Elazığ ve Malatya depremi, 24 Ağustos 2020'de Giresun'un ilçelerinde sel felaketi, 30 Ekim 2020'de İzmir depreminin yaşandığına dikkati çeken Bulut, TOKİ olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda bu şehirlerde kalıcı konutların yapımına hızla başladıklarını anımsattı.

"Elazığ'da yaklaşık 20 bin 878 konut, Malatya'da 5 bin 649 konut, Giresun'da 619 konut ve İzmir'de 5 bin konut olmak üzere yaklaşık 32 bin konut inşa ediyoruz." diyen Ömer Bulut, Giresun Dereli Sütlüce'de 142 konutun inşaatları bittiğini, Doğankent'te 156 konut ve 70 dükkan ile Dereli'de 71 konut ve 82 dükkanın inşaatlarının da Temmuz ayında bitirilerek, vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.

Alt ve üst yapısıyla İzmir'e yakışır 8 alanda güvenli ve kaliteli konutlar inşa ettiklerini dile getiren Bulut, "Salhane, Manavkuyu, Mansuroğlu ve Bayraklı'da yerinde dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar rezerv alan dahil toplam 4 bin 560 konutun ihalesi yapıldı. İnşallah yıl sonuna kadar 2 bin 285 konutu bitirip teslim edeceğiz." dedi.

40 ilde 110 kentsel dönüşüm projesi

Özellikle afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu alanlara öncelik verilerek, yerel yönetimlerle iş birliği halinde kentsel dönüşüm projelerinin hızla devam ettiğini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın belirlediği hedefler doğrultusunda her yıl 300 bin konutun dönüşümü sağlanmaktadır. Bu konutların yaklaşık 30 ila 50 bini de TOKİ eliyle gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında Esenler, Gaziosmanpaşa, Üsküdar Kiraztepe, Kağıthane, Kartal, Ataşehir gibi 22 ilçede 85 bin konut projelendirildi. Ankara'da ise Altındağ'dan Mamak'a, Yenimahalle'ye kadar birçok ilçemizde 31 farklı kentsel dönüşüm projesinde 44 bin konutluk çalışma başlatılmış olup bu konutların 35 bini tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmiştir."

Diğer illerde de afet riskleri göz önüne alınarak yerel yönetimlerle kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Bulut, şimdiye kadar 40 ilde 110 kentsel dönüşüm projesi kapsamında 170 bin konutun üretimini gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bulut, "Konut üretiminin yanında kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu binaları da inşa ederek, şehirlerimize kazandırıyoruz. Bugüne kadar 25 bin derslikli bin 251 okul, 268 hastane, 839 cami, 21 üniversite, 993 spor salonu, 97 sağlık ocağı, 19 stadyum, kamu hizmet binaları, ticari işyerleri ve sanayi siteleri inşa ettik. Bu 25 bin derslikli okullarda okuyacak olan 750 bin evladımıza depreme dayanıklı, daha güvenli okullar sağlamış olduk." bilgisini paylaştı.

Millet Bahçeleri Projesi ile çocuklardan yaşlılara kadar her kesimin ihtiyaç duyduğu yaşam alanlarını inşa ettiklerini belirten Bulut, "Bakanlığımızın organizasyonunda yapımına başlanan 324 millet bahçesinin 192'sini TOKİ olarak inşa ediyoruz. İnşaatı bitirilen 21 millet bahçesinin yanında 70 millet bahçesinin de yapımı devam etmekte." dedi.

101 millet bahçesinin tasarım ve ihale işlemleri sürerken, illerden gelen yeni talepler ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda millet bahçelerinin sayısının her geçen gün artacağını kaydeden Bulut, 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul, Trabzon, Aydın, Mersin, Kars, Malatya, Muş ve Adıyaman Millet Bahçelerinin vatandaşların hizmetine sunulduğunu anımsattı.

Bulut, TOKİ'nin inşa ettiği 19 stadyumun eski yerlerini, imara açmadıklarını, yeşil alanlar olarak değerlendirdiklerini, afet esnasında, büyük illerin ihtiyaç duyacağı toplanma alanları oluşturduklarına dikkati çekti.

"Faizsiz konut kredisi, 2021 yılında 177 bin liraya yükseltildi"

Başkan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılı içinde 31 bini fiili, 100 bini de kura ile toplam 131 bin konutun satışını gerçekleştirdik. TOKİ'den konut alıp borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talepler nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenliyoruz. İlkini bu yıl 21 Nisan-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve yüzde 20 indirim uygulanan kampanyadan 11 bin 802 vatandaşımız yararlandı. Başta şehit yakınları olmak üzere gazi ve görev malulü vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda ve kolay ev sahibi yapma gayreti içindeyiz. Bu kapsamda 2020 yılında 997 şehit yakını ile gazi ve görev malullerine 147 milyon liralık faizsiz konut kredisi kullandırdık. Bu yılın ilk 5 ayında 362 kişiye 61 milyon lira, toplamda ise 26 bin 151 kişiye 1 milyar 455 milyon liralık kredi verilmiş oldu. 2020 yılında kişi başına verilen 154 bin liralık faizsiz konut kredisi, 2021 yılında 177 bin liraya yükseltildi."

Bulut, yatay mimariden taviz vermediklerini belirterek, özellikle son 200 bine yakın konutun yatay mimari ile inşa edildiğini söyledi.

Toplantıda, öneri ve tavsiyelerin görüşülmesinin ardından TOKİ'nin 2017-2018 yılı hesapları genel görüşe sunuldu.

Görüşmelerin ardından, TOKİ'nin 2017-2018 yılı hesapları ibra edildi.