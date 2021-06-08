TBMM KİT Komisyonunda TRT Genel Müdürlüğünün 2017-2018 hesapları görüşüldü - Son Dakika

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.

TBMM KİT Komisyonunda, TRT Genel Müdürlüğünün 2017-2018 hesapları ele alındı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sunuş konuşmasında, TRT'nin stratejik hedeflerini aktararak, "TRT olarak iki büyük hedef koyduk kendimize. Bunlardan bir tanesi uluslararası etki, diğeri ise dijitalleşme." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak uluslararası etkiyi merkeze aldıklarına işaret eden Eren, "Türkiye'de hamdolsun tüm kanallarımız kendi alanlarında izlenmede birinciler. Uluslararası alanda da yaptığımız içeriklerle önemli bir yerimiz var. Gerek Avrupa gerek Asya'da olsun bu yerimizi yaptığımız bu içeriklerin dağıtılmasıyla arttırıyoruz, pekiştiriyoruz." diye konuştu.

Eren, uluslararası etki ile ilgili iki ana sütunlarının var olduğunu belirterek, "Birincisi içeriklerimizin niteliğini artırmak, ikincisi doğru mecralara ulaştırmak. İçeriğimizin niteliğini artırmak için de 3 sene evvel Yayın Strateji Merkezini kurduk. Çok şükür 1,5 senedir de çok verimli çalışıyor. Yayın Strateji Merkezi tamamen veriye ve akademik bilgiye dayalı bizim karar almamıza yardımcı oluyor. Akademisyenler, doktora öğrencilerinden oluşan Eğitim ve Araştırma Birimi, Yayın Strateji Merkezimize çeşitli konularda raporlar hazırlıyor. Bizim nasıl bir yayın politikası izlememiz gerektiğine dair bizlere bilgi veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Örnek olarak "Gençlik ve Girişimcilik" raporunu beraberinde getirdiğini ifade eden Eren, görmek isteyen milletvekillerine iletebileceklerini bildirdi.

Eren, TRT'nin dijitalleşme hedefine ilişkin olarak da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"TRT Çocuk uygulamalarının dışında, TRT İzle, TRT Dinle, TRT Bil Bakalım gibi uygulamalarımızla önemli bir adım attık. Oyun sektöründe, dijitalleşmeyle de konvansiyonel medyanın gitgide tüketimde azaldığı bir dönemde dijitalleşmeye yatırım yaparak da TRT'nin ulusal ve uluslararası alandaki yerini kalıcı hale geçirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili de bir örnek vermek istersem, son 90 günde TRT'nin Youtube hesapları toplamda 3,5 milyardan fazla izlenme aldı. Bunların yarısından fazlası ise yurt dışından izlenme.

Bizler TRT ailesi olarak ülkemize hizmet etme gailesi ile hem yurt içinde, hem yurt dışında görevimizi ve sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirme gayreti içerisindeyiz."

Görüşmelerin ardından, TRT Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.