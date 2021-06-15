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TBMM KİT Komisyonunda Türk Eximbank'ın hesapları görüşüldü - Son Dakika

TBMM KİT Komisyonunda Türk Eximbank'ın hesapları görüşüldü

15.06.2021 19:40
TBMM KİT Komisyonunda Türk Eximbank'ın hesapları görüşüldü, System.String[]

Türk İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, Kredi Garanti Fonu desteğiyle sadece ihracatçı KOBİ'lere yönelik bir kredi programını hayata geçirmek için çalıştıklarını belirtti.

Türk İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, Kredi Garanti Fonu desteğiyle sadece ihracatçı KOBİ'lere yönelik bir kredi programını hayata geçirmek için çalıştıklarını belirtti.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın 2017-2018 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

Genel Müdür Güney, komisyonda yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin tek resmi ihracat destek kuruluşu Eximbank'ın, mal ve hizmet ihracatı yapan firmaları desteklediğine işaret ederek, bankanın, alacak sigortası ürününün ulaştığı hacim itibarıyla Türkiye'nin en büyük alacak sigortası şirketi konumunda olduğunu söyledi.

Aktif büyüklük itibariyle dokuzuncu büyük banka olduklarını belirten Güney, "Toplam kaynakların krediye dönüşme oranı yüzde 90'larda olduğu için kredi büyüklüğünde ülke sıralamamız sekizinci sıraya çıkıyor. 2020 yılında bankacılık sektöründeki ihracat kredilerinin yüzde 51,4'ü Eximbank tarafından verilmiştir." diye konuştu.

Son yıllarda ihracatçıya daha yakın olmak ve onlara daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek için şubeleştiklerini anlatan Güney, 22 şube ve 10 irtibat ofisiyle ülke genelinde ihracatçılara hizmet verdiklerini kaydetti.

Güney, 2020 yılında ihracata verdikleri kredi ve sigorta desteğinin, 28,5 milyar doları kredi, 17,1 milyar doları sigorta olmak üzere 45,6 milyar dolar olduğunu dile getirerek, "Bu, bir önceki yıla göre yüzde 4'lük büyümeye işaret ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde ihracatçı firmalara 6,1 milyar dolar kredi verdik. Yapmış olduğumuz sigorta da 5,1 milyar dolar. İlk çeyrekte 11,2 milyar dolarlık destek vermiş olduk. Bu da 2020 yılının aynı çeyreğine göre yüzde 9 büyümeye tekabül ediyor." ifadesini kullandı.

Sigortanın toplam destekler içindeki payının arttığına da dikkati çeken Güney, şöyle devam etti:

"Sigorta gerçekten de ihracata verilen destekler içinde en kilit ürünlerden birisi. Firmalar, alacak riskini bertaraf ederek ihracat yapabiliyor. Pandeminin etkisiyle firmaların alacak sigortasını daha fazla kullandığını görüyoruz. Eximbank olarak stratejik önceliğimiz KOBİ ihracatçıları desteklemek. Amacımız ihracatı tabana yaygınlaştırmak. KOBİ segmentindeki ihracatçıların kullandığı ithal girdi büyük firmalara göre daha düşük olduğu için ihracatta yarattıkları katma değer diğer firmalara göre daha yüksek. KOBİ'lerin ihracattaki payını artırınca ülkenin dış ticaret açığının daha fazla kapanacağına inanıyoruz. KOBİ'lerin Eximbank'tan yararlanan ihracatçılar içindeki payı yüzde 76,1'e çıktı. 2021 yılının ilk çeyreğinde ilk defa Eximbank desteklerinden yararlanan 350 firmanın yüzde 90'ı KOBİ segmentinde."

Ali Güney, bankanın diğer desteklerine ilişkin de bilgi verirken, "Faiz hassasiyeti nedeniyle Eximbank'ın sunduğu ürünlerden yararlanamayan ihracatçılara yönelik olarak katılım bankacılığına uygun sevk öncesi ihracat kredisi ve özellikle İslam Kalkınma Bankası'ndan sağlanan faizsiz fonlarla beraber sağlanan Katılım Finans Kredisi Desteği'ni yakın zamanda devreye aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Mal alacağından doğan alacaklar yanında hizmet ihracatından kaynaklanan alacakları da sigorta kapsamına aldıklarını belirten Güney, yakın zamanda hizmet sigortası poliçesi hizmetini hayata geçirdiklerini söyledi.

Gelecek dönemde uygulamaya koymak istedikleri yeni ürünlerin dijitalleşme tarafında olacağını bildiren Güney, "Müşterilerin tüm işlemlerini dijital ortamda takip edecekleri, başvurularını dijital ortamda yapabilecekleri altyapıları önümüzdeki dönemde faz faz hayata geçiriyoruz. Müstakriz fon uygulamasını da yakın zamanda hayata geçireceğiz. İhracatçılara Eximbank nezdinde hesap açılarak, yurt dışından ihracat bedellerinin geldiği, kredi borçlarını kapattıkları ve havale yaptıkları altyapı olacak. İhracatçıların kur riskini hedge etmek için kullanacakları ürünlerin muhasebeleşeceği bir hesap altyapısını önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz." dedi.

"Hedef KOBİ'lerin destekten aldığı payı artırmak"

Güney, Eximbank'tan kullandırılan ihracat destek kredilerinin ihracatçılara gittiğini vurgulayarak, "Kredilerin yüzde 100'ünün ihracatçıya gittiğinden emin olabilirsiniz." diye konuştu.

Eximbank olarak gelecek 5 yıllık dönemdeki temel stratejilerinin, destekledikleri ihracatçı KOBİ'lerin toplam desteklerden aldığı payı artırmak olduğunu aktaran Güney, "KOBİ'lerin teminata erişim noktasında sıkıntıları var. Yakın zamanda buna ilişkin çalışmayı açıklayacağız, bu çalışma devam ediyor. Kredi Garanti Fonu desteğiyle sadece ihracatçı KOBİ'lere yönelik bir kredi programını hayata geçirmek için çalışıyoruz. Kendi kaynaklarımızdan ve Merkez Bankası kaynaklarından bütün öncelikleri KOBİ segmentine veriyoruz." ifadesini kullandı.

Güney, milletvekillerinden gelen değerlendirmeler üzerine, "Yönetim Kurulu Başkanımız Şakir Gül, Eximbank'tan kesinlikle herhangi bir yönetim kurulu ücreti almamaktadır." bilgisini verdi.

Görüşmelerin ardından Türk Eximbank'ın 2017-2018 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, İhracat, Kredi, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TBMM KİT Komisyonunda Türk Eximbank'ın hesapları görüşüldü - Son Dakika Ekonomi


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