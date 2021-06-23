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TBMM KİT Komisyonunda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin hesapları görüşüldü - Son Dakika

TBMM KİT Komisyonunda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin hesapları görüşüldü

23.06.2021 16:46
TBMM KİT Komisyonunda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin hesapları görüşüldü, System.String[]

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, bankanın aktif toplamlarının 2020 sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 44,9'luk artışla yaklaşık 28,1 milyar liraya ulaştığını ve kredi tutarının ise yüzde 34,9'luk artışla 20,4 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, bankanın aktif toplamlarının 2020 sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 44,9'luk artışla yaklaşık 28,1 milyar liraya ulaştığını ve kredi tutarının ise yüzde 34,9'luk artışla 20,4 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın 2017-2018 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

Öztop, komisyonda yaptığı konuşmada, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aktiflerinin geçen yıl sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 44,9'luk artışla yaklaşık 28,1 milyar liraya, 2021'in ilk çeyreğinde ise 2020 yılı sonuna göre yüzde 9,3'lük artışla 30,7 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Net karlarının ise 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 12,2'lik artışla 502 milyon liraya, 2021'in ilk çeyreğinde ise yıllık bazda yüzde 119'luk artışla 198 milyon liraya ulaştığını aktaran Öztop, "Kredi tutarımız 2020 sonunda 2019'a göre yüzde 34,9'luk artışla 20,4 milyar lira, 2021'in ilk çeyreğinde 2020 sonuna göre yüzde 13 artışla 23,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti." dedi.

Öztop, bankanın sermaye yeterlilik oranının hem 2020 yıl sonu hem de 2021'in ilk çeyreğinde sektör ortalamasının üzerinde seyrettiğine dikkati çekerek, sırasıyla yüzde 22,35 ve yüzde 21,04 seviyelerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Takipteki kredilerin toplam kredilere oranın ise 2020 sonunda yüzde 1,1, 2021'in ilk çeyreğinin sonunda yüzde 0,9 düzeyinde seyrettiğini bildiren Öztop, bunun bankacılık sektör ortalamasının oldukça altında gerçekleştiğini aktardı.

"Uluslararası finansman kuruluşlarından sağlanan uzun vadeli kaynak tutarı 4,8 milyar dolar seviyesine ulaştı"

Öztop, 2020 Ağustos'ta Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan temin ettikleri 300 milyon dolar tutarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kredisinin ardından, Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladıklarını anımsatarak, "Toplamda 550 milyon dolarlık fon ile Kovid-19 kapsamında uluslararası kaynak kuruluşlarından ülkemize en yüksek tutarı getiren banka olduk. Dünya Bankası ile 2020'de anlaşmaya vardığımız 316 milyon avroluk Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi'ni de 2021'de hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl sonu itibarıyla son 15 yılda yaklaşık yüzde 92'si Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle uluslararası finansman kuruluşlarından sağlanan uzun vadeli kaynak tutarının 4,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Öztop, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC), Çin Kalkınma Bankası ve potansiyel uluslararası finansman kuruluşlarından kaynak teminine yönelik çalışmalara devam edeceklerini anlattı.

Öztop, geçen yıl devreye alınan lisanslı Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinin yüzde 20'sinin banka tarafından finanse edildiğine dikkati çekerek, "Bugüne kadar toplam 322 megavat kurulu güce sahip 21 Rüzgar Enerjisi Santralinin (RES) üretime başlamasını sağladık. 2020'de finansmana başlayan RES projelerinin tüm türbinlerinin devreye girmesiyle bankamızın finanse ettiği RES projelerinin kurulu gücü 920 megavata ulaşacaktır." dedi.

"Yönetilen toplam fon büyüklüğümüzün 1 milyar liranın üzerine çıkmasını öngörüyoruz"

Öztop, bankanın yatırım bankacılığı alanındaki faaliyetlerine de değinerek, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in kurulmasında görev aldıklarını, Varlık Kiralama şirketini kurduklarını, Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin halka arzında liderlik yaptıklarını anlattı.

Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ'nin ana yatırımcısı olduğu Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun da kuruluşunu tamamladıklarını aktaran Öztop, "Bu fonların da devreye girmesiyle yönetilen toplam fon büyüklüğümüzün 1 milyar liranın üzerine çıkmasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Öztop, düşük karbon ekonomisine geçiş yolunda yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2021'in ilk çeyreğinde 200 milyon lira tutarındaki Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık ettik. Bankamız, finanse ettiği yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarıyla 2020 yılında yaklaşık 3,5 milyon ton/yıl eşdeğer karbondioksit salınımını engelledi. Bu yaklaşık 161 milyon adet yetişkin ağacın yaratacağı olumlu etkiye karşılık geliyor. Normalleşme ve toparlanma süreciyle birlikte ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için yarattığımız katma değeri daha da artırarak ve işletmelerimizin yatırımlarını her zaman olduğu gibi bu yıl da destekleyerek, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Milletvekillerinin yönelttiği soruları da yanıtlayan Öztop, bankanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetlemesine tabi olduğunu söyledi.

Görüşmelerin ardından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın 2017-2018 yıllarına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.

Yatırım, Türkiye, Kredi, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TBMM KİT Komisyonunda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin hesapları görüşüldü - Son Dakika Ekonomi


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