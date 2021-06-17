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TBMM KİT Komisyonunda Ziraat Bankasının hesapları görüşüldü - Son Dakika

TBMM KİT Komisyonunda Ziraat Bankasının hesapları görüşüldü

17.06.2021 18:12
TBMM KİT Komisyonunda Ziraat Bankasının hesapları görüşüldü, System.String[]

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası olarak 2020 yıl sonu itibarıyla ekonomiye 743 milyar lira kredi ile katkı sağladıklarını, bunun 601 milyar lirasının nakdi, 142 milyar lirasının ise gayri nakdi kredilerden oluştuğunu söyledi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası olarak 2020 yıl sonu itibarıyla ekonomiye 743 milyar lira kredi ile katkı sağladıklarını, bunun 601 milyar lirasının nakdi, 142 milyar lirasının ise gayri nakdi kredilerden oluştuğunu söyledi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2017-2018 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

Çakar, Komisyonda yaptığı konuşmada, Bankanın 2020 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünün 943 milyar lira olduğunu, bugün itibarıyla da 1 trilyon lirayı aştığını belirtti.

Ziraat Bankası olarak ekonomiye 743 milyar lira kredi ile destek verdiklerini ifade eden Çakar, bunun 601 milyar lirasının nakdi, 142 milyar lirası ise gayri nakdi kredilerden oluştuğunu belirtti.

Çakar, aynı zamanda menkul kıymet anlamında devlete de borçlanma ihtiyaçları durumunda 200 milyar lira civarında kredi verildiğini dile getirerek, bankanın pasif tarafta 630 milyar liralık müşteri mevduatının bulunduğunu, 167 milyar lira da mevduat dışı kaynak edindiklerini anlattı.

Bankanın 25 bin personel ile hizmet verdiğini, halen 1752 şubelerinin bulunduğunu, 364 yerde sadece Ziraat Bankası şubesi olduğunu, Türkiye'deki 52 bin civarındaki ATM'nin 7300'ünün Ziraat Bankası'na ait olduğunu söyledi.

Çakar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde dijitalleşmenin ve kayıtlı ekonominin önemine dikkati çekerek, Ziraat Bankasının yaygın bir kitle bankası konumunda bulunduğunu söyledi.

Ziraat Bankasının 21 milyon civarında dijital müşterisi bulunduğuna işaret eden Çakar, Türkiye'nin en büyük dijital müşteri sayısına sahip bankası durumunda olduklarını kaydetti.

Kredilerin yüzde 20'si tarım sektörüne kullandırıldı

Çakar, Bankadaki kredilerin yüzde 72'sinin kurumsal kredilerden oluştuğuna dikkati çekerek, bunların dağılımına bakıldığında kredilerin yüzde 20'sini tarım sektörüne kullandırdıklarını, ikinci sırada da imalat sektörün olduğunu ifade etti.

Bankada kredilerin takibe düşme oranının yüzde 2,3 seviyesinde olduğunu belirten Çakar, şöyle konuştu:

"Ziraat Bankası olarak tarım sektöründe 2020 yıl sonu itibarıyla 685 bin üreticiye 85 milyar lira kredi verdik. Bunların yüzde 65'i işletme, yüzde 35'i yatırım kredisi. Verdiğimiz tarımsal kredilerin yüzde 90'ı 250 bin lira ve altında kredi kullanan küçük ölçekli işletme sahipleri. Bankamız tarafından tarım sektöründe bugün itibarıyla kredi verilen üretici sayısı 709 bine, toplam tarımsal kredi bakiyesinin de 92 milyar liraya çıktı. Tarımsal kredilerin ana adresiyiz, bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz. Verdiğimiz tarım kredilerinin takibe düşme oranı yüzde 1,57 seviyesinde. Söz konusu rakam bir önceki yıllardaki takibe düşme oranının çok daha altında. Tarım sektöründe 2020 yılında ertelenmiş ya da yapılandırılmış tarım kredileri 7,9 milyar lira oldu."

"(Demirören) Firmanın kredileri an itibarıyla Ziraat Bankasında canlı hesaplarda izleniyor"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak, Türkiye'deki bankacılık sektörünün şeffaf, kurallar çerçevesinde işlediğini dile getirdi.

Çakar, Demirören Grubuna sağlanan krediye ilişkin sorulara yönelik şunları kaydetti:

"Ziraat Bankası ticarete, hizmete, enerji sektörüne, inşaata her sektöre kredi verdiği gibi medya sektörüne de kredi verebilir. Söz konusu firma da bu kapsamda kredilendirilmiş olan bir firmadır. Bu firmanın kredileri an itibarıyla Ziraat Bankasında canlı hesaplarda izleniyor. Ancak şunun altını özellikle çizeyim, Bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir. Bir kredi işlemidir, her kredi işleminin tabi olduğu bankacılıkta belirlenen kural seti ne ise o kural seti içerisinde biz kendilerine muamele edeceğiz."

Turizm sektörüne sağlanan kredilere ilişkin bir soru üzerine de Türk bankacılık sektörünün turizme verdiği kredilerin 153 milyar lira olduğunu dile getiren Çakar, bunu en çok kullandıran bankalar arasında ikinci sırada olduklarını ifade etti. Turizm sektörünün bu ülke için değerini çok iyi bildiklerini belirten Çakar, bu anlamda kredi kanallarını tamamen açık tuttuklarını, sektör paydaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Görüşmelerin ardından Ziraat Bankasının ve bağlı ortaklıklarının 2017-2018 yıllarına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.

TBMM KİT Komisyonunda Ziraat Bankasının hesapları görüşüldü
TBMM KİT Komisyonunda Ziraat Bankasının hesapları görüşüldü
TBMM KİT Komisyonunda Ziraat Bankasının hesapları görüşüldü
TBMM KİT Komisyonunda Ziraat Bankasının hesapları görüşüldü
TBMM KİT Komisyonunda Ziraat Bankasının hesapları görüşüldü

Ziraat Bankası, Kredi, Tarım, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TBMM KİT Komisyonunda Ziraat Bankasının hesapları görüşüldü - Son Dakika Ekonomi


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