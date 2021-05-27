TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, KKTC'deki temaslarını sürdürdü - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetinin KKTC'deki temasları ikinci gününde de devam etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin davetiyle ülkeye gelen AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem başkanlığındaki heyette, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek yer aldı.

TBMM heyeti ilk olarak KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edildi.

Bakan Ertuğruloğlu, burada yaptığı konuşmada, TBMM heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek özellikle parlamentolar arası iş birliğiyle, Türkiye ile birlikte hareket etmenin güçlerine güç kattığını aktardı. Kıbrıs'ta sonuçsuz müzakereler ile yılların boşa harcandığını söyleyen Ertuğruloğlu, "Artık iki devlet temelinde bir çözüm süreci olursa biz varız." dedi.

TBMM Dostluk Grubu Başkanı Erdem, KKTC'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek "Türkiye'nin kaderi KKTC'nin kaderi, KKTC'nin kaderi Türkiye'nin kaderi. Onun için inşallah birlikte iyi günlere ulaşacağız." diye konuştu. Erdem, TBMM'nin tüm milletvekillerinin KKTC dostluk grubunun üyesi olduğunu vurguladı ve TBMM Başkanı ve parlamentodaki tüm vekillerin selamlarını iletti.

"Var olan bağların güçlendirilmek bizim toplantılarımızın ana amacıdır"

Daha sonra TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu üyeleri, Mecliste görüştü.

KKTC Cumhuriyet Meclisi TBMM Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, içinden geçilen süreçte parlamentolar arasındaki dostluğun ne denli önemli olduğunun görüldüğünü dile getirdi. "Hem ülkelerimiz hem de parlamentolarımız arasında zaten var olan bağların güçlendirilmek bizim toplantılarımızın ana amacıdır." diyen Altuğra, ana vatan Türkiye'nin desteğiyle KKTC'nin sesinin dünyaya duyurulmasının yol haritasını çizmenin toplantılarının bir diğer gündemi olacağını kaydetti.

TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyeti Başkanı Erdem de KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin Türkiye'ye verdiği önemin net bir şekilde hissedildiğini kaydederek, aktif çalışmalar gerçekleştiren bir dostluk grubu olacaklarını kaydetti.

TBMM Heyeti, daha sonra sırasıyla ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından kabul edildi.