TBMM Komisyonu akademisyen Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına katılacak - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Komisyonu akademisyen Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına katılacak - Son Dakika

TBMM Komisyonu akademisyen Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına katılacak

7 saat önce

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın Ankara Adliyesi'nde yarın görülecek duruşmasına, KEFEK olarak ve...

TBMM Komisyonu akademisyen Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına katılacak, System.String[]

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın Ankara Adliyesi'nde yarın görülecek duruşmasına, KEFEK olarak ve kadın milletvekilleriyle katılacaklarını bildirdi.

Kalsın, AK Parti milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, akademisyen Şenel'in, 2 Ocak 2019'da vahşi bir cinayete kurban verildiğini, gerek polis gerekse adliye teşkilatının üzerine düşen görevi yerine getirdiğini ve katil zanlısının tutuklanarak yargılanmasına başlandığını anımsattı.

Yargılama sürecinde, kamuoyunda adalete olan inancı derinden etkileyen zorlama yorumlara yer verildiğine işaret eden Kalsın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargılama sürecinde, birtakım kişilerin, savunma hakkının arkasına saklanarak artık hayatta olmayan bir kadının kişilik haklarını ve etik değerlerini hiçe sayan beyanları kabul edilemez. Bu durum sırtından defalarca bıçaklanarak hayatına son verilen gencecik bir kadının, değerli bir akademisyenin adeta bir kez daha, vefatından sonra arkasından bıçaklanması, mezarında dahi rahat bırakılmamasından başka bir şey değildir. Cinayeti haklı çıkarmaya çalışan, delillere dayanmayan paylaşımlar kamuoyu vicdanını rahatsız etmektedir. Bu rahatsızlığın bir yansıması olarak komisyonumuza konuyla ilgili dilekçeler verilmiştir."

Kalsın, toplum vicdanını ve adalete inancı yaralayan bu davanın, Ankara Adliyesi'nde yarın görülecek duruşmasında KEFEK olarak ve kadın milletvekilleriyle hazır bulunacaklarını bildirdi.

Ankara Adliyesi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:52 Kaynak: AA
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