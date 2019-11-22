TBMM Komisyonu Büyükşehir'de

Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti ve çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, komisyon üyelerine özel çocuklarla ilgili sağladıkları hizmetler hakkında bilgi verdi.



AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında 12 milletvekilinden oluşan Türkiye Büyük Meclisi Araştırma Komisyonu Üyelerinin ziyaretinde Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da yer aldı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın da yer aldığı komisyon üyelerine özel çocuklara yönelik hizmetleri anlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, özel çocuklarla özel olarak ilgilendiklerini söyledi.



Kayseri'de tüm engel gruplarına yönelik çok büyük bir kompleks yapımı için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında bilgi verdi. Başkan Büyükkılıç, bu merkezin tamamlanmasıyla Kayseri'nin büyük bir kazanım elde edeceğini kaydetti. Beyazşehir ve Mimarsinan Parkı'nda yer alan Engelsiz Çocuk Evlerinin hizmetlerinden de bahseden Başkan Büyükkılıç, "Bu merkezlerde otizmli, down sendromlu ya da farklı gelişim eksikliği gösteren çocuklarımızı sabah evlerinden alıp bakım ve eğitimlerini üstleniyor, akşam yeniden evlerine teslim ediyoruz" dedi.



TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik de açıklamasında gelişim eksikliği görülen çocuklarla ilgili farkındalığın önemini vurguladı. TBMM'nin bu farkındalığın sağlanması için irade göstererek komisyon kurduğunu dile getiren Çelik, "Tüm partilerden oluşan 12 kişilik komisyonumuz var. Tüm bakanlık temsilcileri ve STK'ları dinledik. 16 uzmanımız bulunuyor. Konuyla ilgili tespitler yaptıkça Bakanlıklarımızla paylaşıyoruz" dedi. - KAYSERİ