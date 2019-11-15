TBMM Komisyonu'ndan Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda inceleme

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemede bulundu.

TBMM'de üyesi bulunan her partilerin milletvekillerinden oluşan 20 kişilik komisyon, Çilimli ilçesinde bulunan cezaevine geldi.

Komisyon üyelerine, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya da eşlik etti.

İnceleme sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, daha önce bazı şehirlerdeki cezaevlerinde incelemeler yaptıklarını belirterek, "Problemler nelerdir, tutuklu ve hükümlülere bir insan hakkı ihlali var mıdır, bir işkence var mıdır, bir kaba şiddet var mıdır, buradaki şikayetler nelerdir, bütün bu konuları inceleme yapmak üzere ziyaretlerde bulunduk." dedi.

Türkiye'de cezaevlerinde bir işkence ve şiddet olmadığını gördüklerini anlatan Yayman, tüm komisyon üyesi bütün siyasi parti temsilcisi milletvekilleriyle Türkiye'de 1990'lı yıllarda olduğu gibi bir işkence, kaba şiddet gibi bir insan hakkı ihlali bulunmadığını gördüklerini bildirdi.

Yayman, bunun raporlarında bütün partilerin katılımıyla tutanak altına alındığını vurgulayarak, "Bazı milletvekillerimizin şerhleri vardır fakat bu şerhler oradaki şartların iyileştirilmesi yönünde talepler şeklindedir. Aynı zamanda ceza infaz memurlarının da birtakım problemlerini takip ediyoruz. Bunlar hakkında da komisyonumuz incelemelerde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Komisyonun büyük bir uyum içerisinde çalıştığını aktaran Yayman, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti insan hakları meselesinde evrensel normlarda pratikleri geliştiren bir ülkedir. Geçmişe göre çok büyük bir ivme kaydedilmiştir. Biz İnsan Hakları Komisyonu olarak, insan hakları meselesini siyasetin üstünde bir mesele olarak görüyoruz. Partiler üstü bir mesele olarak görüyoruz."

Yayman, bütün şeffaflığıyla cezaevlerine çat kapı incelemelerde bulunduklarını bildirdi.

Komisyon üyeleri açıklamanın ardından kentten ayrıldı.