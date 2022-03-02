TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu açıldı - Son Dakika
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TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu açıldı

02.03.2022 15:17

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu binasının açılışını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu binasının açılışını yaptı.

Meclis yerleşkesinde yapılan TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu'nun açılış törenine Şentop ve divan üyeleri katıldı. Şentop ve beraberindekiler kreş bahçesinde ağaç dikerken, çocuklar gösteri yaptı. Şentop, 249 kayıtlı çocuğun bulunduğu, 350 öğrenci kapasiteli kreşi gezdi. Şentop, eski kreşin Meclis yerleşkesinde olmadığını hatırlatarak, "Bu bakımdan mevcut kreş hacim olarak da azdı ve buradaki ihtiyacı karşılamıyordu. Bunun üzerine burada çocuklarımızın daha mutlu olacağı bir yer, hem velilerinin daha emniyette hissedecekleri bir yer olması hem de sayıca daha fazla çocuğumuza hizmet edebileceğimiz yer olması sebebiyle burayı düşündük. Makul bir süre içerisinde bitti. Ben daha evvel gezdim. 'Hemen burayı açalım' demiştim. Zaten fiilen başladı. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Meclisimiz için, meclis çalışanlarımız için hayırlı olsun. İnşallah çocuklarımızın sesleri, cıvıltıları, meclisimizdeki çalışmalarla birleşecek ve meclisimize ayrı bir renk katacak" dedi. Konuşmanın ardından TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Nursima ÖZONUR/ ANKARA,(DHA)-

TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu açıldı
TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu açıldı
TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu açıldı
TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu açıldı

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Şentop, TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu binasının açılışını yaptı Şentop, TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu binasının açılışını yaptı GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mart 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mart 2022

Mustafa Şentop, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu açıldı - Son Dakika


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