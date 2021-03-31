TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı
31.03.2021 16:24
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Komisyon üyelerinin AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında masada oturması AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti...
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu
Komisyon üyelerinin AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında masada oturması
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.
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