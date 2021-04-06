TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

06.04.2021 19:59
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı, System.String[]

İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk, su potansiyeli değişiminin, havzalar özelinde değerlendirildiğinde en kayda değer su açığının Doğu Akdeniz ve Konya kapalı havzalarında gözlendiğini belirtti.

İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk, su potansiyeli değişiminin, havzalar özelinde değerlendirildiğinde en kayda değer su açığının Doğu Akdeniz ve Konya kapalı havzalarında gözlendiğini belirtti.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Komisyona video konferans yöntemiyle bağlanarak sunum yapan İzzet Öztürk, Türkiye'de yer üstü ve yer altı suyu miktarının yıllık bazda 112 milyar metreküp olarak belirlendiğini, kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1300 metreküp olduğunu ve bu durumun Türkiye'yi su stresine aday bir ülke konumuna taşıdığını söyledi.

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de iklim değişiminin etkilerinin görülmeye başlandığını, gelecek onar yıllık dönemlerde bu durumun daha da belirginleşmesinin beklendiğini ifade eden Öztürk, su kaynaklarının havza bazında sürdürülebilir kullanımının sağlanmasının öncelikli hale geldiğini belirtti.

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su potansiyeli değişimi, havzalar özelinde değerlendirildiğinde en kayda değer su açığının gözlendiği havzalar genel itibarıyla Doğu Akdeniz ve Konya kapalı havzalarıdır. Konya kapalı havzası için elde edilen sonuçlara göre sıcaklık değerleri artma eğiliminde olacak, yağış rejiminde önemli azalmalar görülebilecek. 2050 yılından itibaren yağıştaki azalma belirginleşecektir. Bu durum da su açığının artarak devam edeceği beklentisini ortaya koymaktadır."

Öztürk, kurumlar arası görev ve sorumlulukların ortaya konması gerektiğini, iklim projeksiyonları ve hidrolojik modelleme tahminlerinin, Türkiye geneli ve 25 akarsu havzasındaki sektörel etkilerinin, hazırlanacak master planlarda temel girdi olarak yer almasının önemine değindi.

Güncel yer altı suyu rezervlerinin dikkate alınarak özellikle aşırı su çekimi yapılan yer altı suyu ovalarından başlamak suretiyle tüm ovaları kapsayacak şekilde yeniden etüt çalışmalarının yapılması gerektiğinin altını çizen Öztürk, şöyle konuştu:

"Özellikle ülke turizminin ve tarımsal faaliyetin yoğun olduğu kıyı ovalarında gelişmiş olan deniz suyu girişimini öncelikle engelleyici ve geriletici yönde gereken idari ve teknik çalışmalar planlanmalıdır. İzinsiz yer altı suyu kullanımı önlenmeli, mevcut sondaj kuyuları envanteri resmileştirilmelidir. Suyun etkin ve verimli kullanımı kapsamında özellikle kentsel alanlardaki şebeke kayıp ve kaçaklarının azaltımı sağlanmalı, standardın üzerinde kayıp ve kaçak oranı kaydedilen belediyelere yeni su tahsisi yapılmamalıdır.

Yağmurlama ve damla sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması uygulamaları sürdürülmelidir. Mevcut dış politika stratejimiz ve su bırakma garantilerimiz gözden geçirilmelidir. Ülkemizde 25 akarsu havzasının 17'si kıyı havzaları olup bütünleşik kıyı alanları yönetimi konusunda stratejik planlamalar yapılmalı ve bu çalışmalar hızlandırılmalıdır. Özellikle Konya Ovası'nda tarıma göre su uygulamasından suya göre tarım uygulamasına geçilmelidir. Yer altı su kullanımı ölçülmeli ve makul bedelle ücretlendirilmelidir. Az su gerektiren ürünler teşvik edilmelidir."

"2021 yılında yağışlarda yüzde 20 azalma tespit edildi"

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da iklim değişikliğinin tüm dünyanın gündeminde yer alan ve önlem alınması gereken küresel bir sorun olduğunu söyledi.

Türkiye'de farklı merciler tarafından merkezi ve yerel iklim değişikliği uyum eylem planları, afet azaltım planlarının hazırlandığını ifade eden Coşkun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak gözlemden analize, erken uyarıdan iklim projeksiyonlarına kadar üretilen veri, ürün, bilgi ve raporlar ile bu faaliyetleri desteklediklerini ifade etti.

İklimin, bir coğrafya parçasının meteorolojik kimliği olduğunu aktaran Coşkun, "Kayıtlara göre 2020 yılı 2016 ve 2019'dan sonra dünyada en sıcak üçüncü yıl olmuştur. 2020 yılı sıcaklık ortalaması endüstri öncesi dönemin sıcaklık ortalaması olan 13,7 derecenin 1,2 derece üzerindedir. Ülkemizde 1998 yılından itibaren 2011 yılı hariç ortalama sıcaklıklarda artış yaşanmaktadır." dedi.

Coşkun, "Türkiye'de 2020 yılında alansal yağış ortalaması 500 milimetre olarak gerçekleşti, 2021 yılı yağışlarda normale göre yüzde 20 azalma tespit edildi." diye konuştu.

Yağışlardaki azalmanın en fazla olduğu bölgelerin ise İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olduğunu vurgulayan Coşkun, "2020 su yılında özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'da azalmaları görüyoruz. 2021 su yılında ise son yağışlarla İzmir'de artışın olduğunu, Ankara'da hala azalmanın devam ettiğini, İstanbul'da da normaller civarında olduğunu görüyoruz. 25 su havzamıza ait de çalışmalar yapılmaktadır. 2020 su yılı havzalarının alansal yağışlarında Fırat ve Dicle için artış görüyoruz. 2021 yılı için de azalma görüyoruz. Bunu da küresel iklim değişikliğinin yansımaları olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz, İzzet Öztürk, Konya, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Gölde boğulduğu sanılan adamın kahvehaneye çay içmeye gittiği anlaşıldı Gölde boğulduğu sanılan adamın kahvehaneye çay içmeye gittiği anlaşıldı Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi
Merih Demiral, koronavirüsü atlattı Merih Demiral, koronavirüsü atlattı         
20:25
Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt         
18:53
Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu         
18:16
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası         
17:51
Avukatlık bürosuna silahlı saldırıda bulunup 3 kişiyi öldüren muhtarın kaçış anı kameraya yansıdı Avukatlık bürosuna silahlı saldırıda bulunup 3 kişiyi öldüren muhtarın kaçış anı kameraya yansıdı         
17:30
Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi         
17:07
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 20:52:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei