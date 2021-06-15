TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, yeni maden kanunuyla, tahrip edilen maden alanlarının rehabilite edilmesinin zorunlu hale geleceğini bildirdi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Çolakoğlu, komisyon üyelerine sunum yaptı.

Kalaycı, Türkiye'de toprakların ancak binde birinin madencilik için kullanıldığını, 2021 yılında 5 bin 60'ı arama, 9 bin 914'ü işletme olmak üzere yaklaşık 15 bin maden ruhsatının verildiğini vurguladı.

Dünyada ticareti yapılan 90 madenden 70'inin Türkiye'de bulunduğunun altını çizen Kalaycı, "Türkiye maden çeşitliliği açısından dünyada 168 ülke arasında 7'ncidir. Türkiye maden üretiminde miktar bazında ise dünyada 21'inci, değer bazında ise dünyada 31'inci sıradadır." ifadelerini kullandı.

Altın madenciliğinin ülke ekonomisine katkısına değinen Kalaycı, sektörün 2005 yılından itibaren gidererek büyüdüğünü belirtti. Kalaycı, "Ülkemizde 2020 yılında tarihi altın üretim rekoru kırılarak 42 ton üretim yapıldı. Bu rakam cari açığın azalmasına 2,4 milyar dolar katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Maden alanlarında ister istemez doğaya zarar verildiğini dile getiren Kalaycı, madenler çıkartıldıktan sonra tahrip edilen alanların rehabilite edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bazı maden alanlarının rehabilite edilmediğine dikkati çeken Kalaycı, "Yeni maden kanununun en önemli ayağı rehabilitasyon olacak. Yeni maden kanunuyla, tahrip edilen maden alanlarının rehabilite edilmesi zorunlu hale gelecek." şeklinde konuştu.

AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen de dünyada sıcaklık artışının devam ettiğini, bu durumun da doğal kaynaklı afetleri beraberinde getirdiğini aktardı.

AFAD olarak il risk planlarını hazırladıklarına işaret eden Taşdelen, afet türlerinin illerin durumuna göre belirlendiğini anlattı.

Taşdelen, iklim değişikliğinin neden olabileceği afet risklerinin belirlenmesine yönelik kurumsal kapasitenin artırılmasına ilişkin projelerin devam ettiğini kaydetti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Çolakoğlu da iklim değişikliğinin kentlerin yaşamsal öneme sahip kritik altyapılarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Yerleşim birimlerinin karbon emisyonlarının azaltılmasına ilişkin önlemlerin ve politikaların belirlenmesinin önemine değinen Çolakoğlu, "Verilecek bu mücadelede bir ülkenin sahip olduğu kararlılık, yerel yönetimlerin başarılı olmalarını geniş ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle yerelin yanı sıra bölgesel ve ulusal düzeyde de uyum stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon Başkanı Eroğlu ise Türkiye'de madenciliğin şart olduğunu ancak bunun çevreci madencilik anlayışıyla yapılması gerektiğini vurguladı. Altın madeni işletmeciliğine değinen Eroğlu, "Bazı devletlerin istihbarat örgütleri, Türkiye'de altın çıkarılmasını istemiyor. Bizim altınları çıkarmamız lazım. Türkiye'de altının çıkarılması şarttır. Altın alanlarımız da küçüktür. On binde beş gibi bir rakamdır." dedi.