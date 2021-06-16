Üye Girişi
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

16.06.2021 19:34
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı, System.String[]

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, sera sigortalarında ve hayvan hayat sigortalarında poliçe primlerinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, sera sigortalarında ve hayvan hayat sigortalarında poliçe primlerinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılandığını söyledi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

TÜİK İstatistik Grup Başkan Vekili Hakan Yazıcıoğlu, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Türkiye Sigorta Birliği Koordinatörü Sevgi Unan, komisyon üyelerine sunum yaptı.

Yazıcıoğlu, TÜİK'in BM Avrupa Ekonomik Komisyonunun (UNECE) hazırlayıp onayladığı 44 göstergeden oluşan iklim değişikliği gösterge setini üretmek üzere çalışmalarına başladığını bildirdi. 4. Resmi İstatistik Programı'nın (RİP), 2022-2026 çalışmalarının da bu yıl başlatıldığını dile getiren Yazıcıoğlu, iklim değişikliği istatistiklerinin yeni RİP kapsamına alınacağını söyledi.

Yazıcıoğlu, Paris Anlaşması'nda alınan kararları ve hedefleri izlemek için BM İstatistik Bölümü tarafından hazırlanan küresel iklim değişikliği gösterge seti ve buna bağlı çalışmaların takip edildiğini kaydetti.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal da bitkisel ürün sigortalarında, poliçe priminin yüzde 50'sinin, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nın ise yüzde 60'ının devlet tarafından karşılandığını belirtti.

Günal, "Sera sigortasında risk inceleme raporuna göre poliçe düzenlenmektedir. Sera sigortalarında poliçe priminin yüzde 50'si, hayvan hayat sigortalarında ise poliçe priminin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Birliği Koordinatörü Sevgi Unan ise 2020 yılında yaşanan küresel doğal afetlerin ekonomik kaybının yaklaşık 270 milyar dolar, sigortalı zararının ise 100 milyar dolar civarında olduğunu vurguladı.

Unan, artan sıcaklık, deniz seviyesinin yükselmesi, sıcaklık dalgalarının hem frekans hem de şiddet olarak artması ve yağışların düzensizleşmesi gibi değişimlerin, gelecek 10 yıl içerisinde hasarları tırmandıracağını kaydetti.

Hasarların büyük kısmının artçı olaylardan kaynaklanacağına işaret eden Unan, "İklim değişikliği önümüzdeki on yıllarda sigorta sektöründe bir paradigma değişikliğine de neden olacaktır. Sektör, finansal işlemlerini (fonlama, risk azaltıcı teknikler), işleyişe ilişkin yöntemlerini (sigorta ve hasar) ve genel faaliyetlerini düzenleyici gelişmelerle, piyasadaki gelişmelerin yarattığı zorluklarla başa çıkabilecek şekilde değiştirmek zorunda kalacaktır." diye konuştu.

Türkiye'deki sigortalılık durumuna da değinen Unan, "Türkiye'de KOBİ'lerin üçte ikisinin sigortası yok. Her 4 araçtan 3'ünün kasko sigortası yok. İş yerlerinin yarısının yangın ve doğal afetler sigortası bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Sigorta, Tarım, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika


Son Dakika

Penaltıyı kaçıran Bale, ardından boş kaleye topu yuvarlayamadı 20:27 Penaltıyı kaçıran Bale, ardından boş kaleye topu yuvarlayamadı Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj davasında karar! Sanıklar tahliye edildi 20:17 Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj davasında karar! Sanıklar tahliye edildi Putin'den Biden'a aylar sonra gelen 20:00 Putin'den Biden'a aylar sonra gelen "Katil" yanıtı: Afganistan'da tek bir atışla yüzlerce kişiyi öldürdüler
Birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin artarak rekor kırdı 19:48 Birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin artarak rekor kırdı Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak da safını seçti 19:31 Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak da safını seçti Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak 18:51 Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı 18:07 Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! TRT'nin reyting rekortmeni dizisi İsrail'de yayınlanacak 18:02 Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! TRT'nin reyting rekortmeni dizisi İsrail'de yayınlanacak

Son Dakika Haberleri
18:52 İstanbullulara yeni müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor
18:43 Aleksey Miranchuk'un attığı şık gol, Rusya'ya 3 puan kazandırdı
18:39 Duygu Delen davasının dördüncü duruşmasında, sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi
18:24 Rusya hocasının göndermesi olay oldu! Ronaldo'nun masadan kaldırdığı kolayı içti
18:05 "Geçmişi kirli" tartışmasında geri adım attı! Mehmet Ali Erbil: Seda'dan özür diliyorum
18:01 Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! TRT'nin reyting rekortmeni dizisi İsrail'de yayınlanacak
17:58 Süper Lig kulüplerinin 2021-22 sezonundaki harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım Galatasaray
17:43 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu
17:38 İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu
17:19 Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak
Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun         
20:37
Menajerimi Ara setinde talihsiz kaza! Ayşenil Şamlıoğlu ayağını kırdı Menajerimi Ara setinde talihsiz kaza! Ayşenil Şamlıoğlu ayağını kırdı         
20:22
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor         
20:09
Fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü yapımcı yeni saati için 1 milyon 950 bin TL ödedi Fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü yapımcı yeni saati için 1 milyon 950 bin TL ödedi         
19:53
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu         
19:47
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi         
19:29
Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu         
18:32
"Geçmişi kirli" tartışmasında geri adım attı! Mehmet Ali Erbil: Seda'dan özür diliyorum         
18:06
Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü         
17:49
Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu         
17:43
İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu         
17:38
Yangın yürekleri ağıza getirdi! Mahsur kalan çocuklar boruya tırmanılarak kurtarıldı Yangın yürekleri ağıza getirdi! Mahsur kalan çocuklar boruya tırmanılarak kurtarıldı         
16:32
CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti         
15:47
Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti         
15:43
13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor 13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor         
15:03
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 20:47:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement