TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, sera sigortalarında ve hayvan hayat sigortalarında poliçe primlerinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılandığını söyledi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

TÜİK İstatistik Grup Başkan Vekili Hakan Yazıcıoğlu, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Türkiye Sigorta Birliği Koordinatörü Sevgi Unan, komisyon üyelerine sunum yaptı.

Yazıcıoğlu, TÜİK'in BM Avrupa Ekonomik Komisyonunun (UNECE) hazırlayıp onayladığı 44 göstergeden oluşan iklim değişikliği gösterge setini üretmek üzere çalışmalarına başladığını bildirdi. 4. Resmi İstatistik Programı'nın (RİP), 2022-2026 çalışmalarının da bu yıl başlatıldığını dile getiren Yazıcıoğlu, iklim değişikliği istatistiklerinin yeni RİP kapsamına alınacağını söyledi.

Yazıcıoğlu, Paris Anlaşması'nda alınan kararları ve hedefleri izlemek için BM İstatistik Bölümü tarafından hazırlanan küresel iklim değişikliği gösterge seti ve buna bağlı çalışmaların takip edildiğini kaydetti.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal da bitkisel ürün sigortalarında, poliçe priminin yüzde 50'sinin, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nın ise yüzde 60'ının devlet tarafından karşılandığını belirtti.

Günal, "Sera sigortasında risk inceleme raporuna göre poliçe düzenlenmektedir. Sera sigortalarında poliçe priminin yüzde 50'si, hayvan hayat sigortalarında ise poliçe priminin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Birliği Koordinatörü Sevgi Unan ise 2020 yılında yaşanan küresel doğal afetlerin ekonomik kaybının yaklaşık 270 milyar dolar, sigortalı zararının ise 100 milyar dolar civarında olduğunu vurguladı.

Unan, artan sıcaklık, deniz seviyesinin yükselmesi, sıcaklık dalgalarının hem frekans hem de şiddet olarak artması ve yağışların düzensizleşmesi gibi değişimlerin, gelecek 10 yıl içerisinde hasarları tırmandıracağını kaydetti.

Hasarların büyük kısmının artçı olaylardan kaynaklanacağına işaret eden Unan, "İklim değişikliği önümüzdeki on yıllarda sigorta sektöründe bir paradigma değişikliğine de neden olacaktır. Sektör, finansal işlemlerini (fonlama, risk azaltıcı teknikler), işleyişe ilişkin yöntemlerini (sigorta ve hasar) ve genel faaliyetlerini düzenleyici gelişmelerle, piyasadaki gelişmelerin yarattığı zorluklarla başa çıkabilecek şekilde değiştirmek zorunda kalacaktır." diye konuştu.

Türkiye'deki sigortalılık durumuna da değinen Unan, "Türkiye'de KOBİ'lerin üçte ikisinin sigortası yok. Her 4 araçtan 3'ünün kasko sigortası yok. İş yerlerinin yarısının yangın ve doğal afetler sigortası bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.